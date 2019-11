樹仁畢業禮延遲　副校監胡懷中勉學生：倚靠人性光輝才能穿越黑暗

反修例風波持續超過5個月,近日多間大專院校宣佈取消或延遲畢業禮。樹仁大學副校監胡懷中今(13日)向師生發信,指現時社會形勢未有跡象降溫,示威者與警方衝突更趨激烈,基於社會氣氛、安全考慮,校方決定延遲原訂於下周舉行的第45屆畢業典禮。 他提到,在過去數月,大眾驚覺運作多時的社會制度失序失效,長期認可之系統不堪衝擊,香港或許今天不復從前,惟社會如能凝聚共識、求變更新,仍可有新景象。他又勉勵師生,「唯有倚靠人性光輝,才能穿越黑暗,覓得前路。」

樹仁副校監胡懷中致全校師生電郵全文

各位同學、校友及教職員:

過去5個多月,香港經歷一幕幕觸目驚心的暴力場面。延綿數月的示威活動,不單未有止息,暴力程度更愈演愈烈。我們眼見年青人死亡、受槍擊重傷、我校同學在公眾活動中身體被嚴重燒傷,不同政見人士爭執衝突及互相加害的情景,都令人扼腕嘆息。

樹仁大學在一片社會紛亂中,竭力維持教學正常進行,同事堅守崗位讓校園成為求學求知求真的一片淨土,大家以自身的力量作出正面貢獻。杖賴同學校友、教職員上下的支持,我們堅守的信念得以守護。可是,過去數天香港多處出現的衝擊及混亂情況,我們唯有作出停課的決定。

現時社會形勢未有跡象降溫,示威者與警方衝突更趨激烈。校方經反覆慎重思量,基於社會氣氛及安全考慮,無奈宣布延遲原訂於下周舉行的第45屆畢業典禮。

大學生涯,所學何事?唯做人做事之道也。各位本屆的畢業同學,你們承載了不平凡的經歷,遺憾地暫時未能參加莊嚴及欣喜的畢業典禮。然而我們相信,你們在樹仁大學的歲月,已充分體會到敦仁博物之深意。

敦仁博物,就像車輛兩邊的輪子,飛鳥的雙翼,須兩者並行發展,不可偏廢; 以道德為經,知識為緯,才能成為德才兼備的良好公民。

過去數月,我們驚覺運作多時的社會制度失序失效,大眾長期認可之系統不堪衝擊。這片土地或許今天不復從前,但社會如能凝聚共識、求變更新,努力耕耘,仍然可以有一番新景象。

眾生萬物皆有脆弱的時刻,面對逆境艱難困惑,唯有倚靠人性光輝,才能穿越黑暗,覓得前路。

在此分享 Truman Capote 的一句話作為結語:

All human life has its seasons and cycles, and no one's personal chaos can be permanent. Winter, after all, gives way to spring and summer, though sometimes when branches stay dark and the earth cracks with ice, one thinks they will never come, that spring, and that summer, but they do, and always.

Truman Capote

胡懷中