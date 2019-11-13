【11.13】教育局召18區校長開會　宣布明日全港停課

再有網民今日（13日）早上發起三罷行動。加上受路面狀況影響，大部份巴士線停駛、多條港鐵路綫受阻。多所大學宣布停課，惟教育局並未有作出停課安排，至早上約7時半，教育局發出特別宣布，指家長可視乎情況，決定子女是否上學，並應盡早通知學校。教育局今日（13日）急召18區中學校長會主席會面，商討停課問題。教育局今日發新聞稿宣布，明日（14日）停課。

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教育局發言人表示，停課期間各學校必須保持校舍開放，並安排教職員在安全情況下回校照顧學生，如果家長有需要送子女返回學校，可繼續送子女返校，並在途中注意安全，以及與學校保持溝通。

發言人又指，教育局強烈譴責故意危害學童安全、剝奪學生學習基本權利的行為，強烈呼籲示威者立即停止所有暴力行為，盡快令社會回復秩序，讓學童安全上學。對於有教師工會不但不譴責暴力示威者，甚至將責任只推卸給警方，教育局認為有關言論實在有違教育工作者應有的專業態度。

教育局再次呼籲，學童留在家中，不要在街上流連，遠離危險，更切勿參加違法活動。教育局會繼續跟進明日及往後的最新發展，適時為學校提供進一步指引及支援。局方再次感謝所有緊守崗位的教育工作者。

理工大學今日（13）宣布，為保障學生及教職員的安全，理大宣布取消本周（11月14日至17日）所有課堂。各學系會按情況為學生提供網上學習支援。