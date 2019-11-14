世界盃外圍賽8時舉行　網民號召場外集會　多個康文設施提早關閉

今晚在香港大球場舉行2022卡塔爾世界盃暨 2023 中國亞洲盃聯合外圍賽賽事，網民號召於場外集會。康樂及文化事務署今日（14日）宣布，除大球場外，其他康樂設施則將於下午七時陸續關閉。 而因應附近出現特殊情況，深水埗區的石硤尾公園網球場、東區的鰂魚涌體育館和鰂魚涌公共圖書館、油尖旺區的香港歷史博物館和北區的上水公共圖書館現正關閉。各區所有圖書館、博物館及表演場地則由下午六時起提早關閉或開放至節目完結。 此外，入境處亦宣布，9間智能身份證換領中心提早於下午七時關閉。

康文署今日宣布，因應附近出現特殊情況，深水埗區的石硤尾公園網球場；東區的鰂魚涌體育館和鰂魚涌公共圖書館；油尖旺區的香港歷史博物館和北區的上水公共圖書館現正關閉，以確保場地使用者及員工的安全。

此外，考慮到交通服務受阻及其他可能出現的特殊情況，康文署各區的所有圖書館將提早於今日下午六時關閉；博物館及表演場地則由下午六時起提早關閉或開放至節目完結。除香港大球場外，所有康樂設施則將於下午七時陸續關閉（泳池開放至第二節完畢）。

因應情況，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全。市民在前往場地前應先瀏覽康文署網頁（www.lcsd.gov.hk/tc/index.html），或致電1823查詢。

9間智能身份證換領中心提早於7時關閉

入境處宣布，由於公共交通服務及部分主要交通幹道受到嚴重影響，入境處轄下的九間智能身份證換領中心將會在晚上7時暫停服務。已預約的市民可提前於今天較早時段或在稍後日子前往換證中心辦理換證手續，而無須重新預約。因應各區實際情況，個別換證中心可能會隨時提早關閉，申請人前往換證中心前，請留意最新的政府新聞公報或致電換證中心查詢。