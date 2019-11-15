催淚彈殘留地上最少5日　許樹昌：要用高劑量皂液清洗

由6月至今警方先後多次在衝突中發射催淚彈驅散示威者，其中在周二（12日）晚上，警方在中文大學驅散示威者時，共發射過千枚催淚彈，令人關注催淚煙在空氣及地下的殘留物，會否影響市民健康。 中大醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌今日（15日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，催淚煙的殘餘物質會停留在空氣約5日，由於粒子較空氣重，相信會積聚在地上。他呼籲中大示威者不要坐或睡在校內草地及地面。此外，由於催淚煙殘留物不溶於水，建議受催淚彈影響的人士，以大量清潔液長時間去清潔衣物，減少催淚煙的殘餘物質對身體的影響。

日前中文大學內的示威者與警方發生嚴重衝突，雙方對待期間，警方一共發射過千枚催淚彈，加上示威者燃燒大量雜物及汽油彈，現場的空氣污染頗嚴重。（資料圖片）

許樹昌指，燃燒過的催淚彈在高溫下會釋放出不少有毒化學物，加上近日警方改用中國制的催淚彈成分不明，無法確定當中有多少影響人體的物質。他擔心若催淚彈燃燒氣溫高達270度以上會釋出山埃，但現時未有相關數據，亦未知是否會引致氯痤瘡，有關殘留物有機會留在脂肪內7至11年，市民可留意兩邊額角、耳背有否出現類似「黑頭的粒粒」。

學生投擲燃燒彈還擊。（余俊亮攝）

催淚彈殘留物會積聚地上，許樹昌解釋，催淚彈的殘餘物粒子較空氣重，會沉降在地上，現場的土壤、椅子及牆身相信留下不少化學物質危害健康，料最少5日才會被稀釋。他建議市民，應盡量減少接觸催淚彈殘留物，並以中大示威者坐在校內草地為例，指出皮膚必然接觸不少催淚彈殘餘粒子、引發皮膚炎及水泡、濕疹惡化；加上汽油彈亦有化學物，料殘留5日後才會消散。他又提到，有人指中大不少雀鳥死亡，可能是當地化學物濃度太高所致。

有受催淚彈影響的居民曾表示，家中年幼子女身上出現紅疹，許樹昌表示，相信是因為家具及衣物受污染所致，建議受影響市民將被污染衣物用大量洗衣液長時間清洗，盡量洗走殘留物。

許樹昌又提到，部份長期近距離接觸催淚煙人士，包括警員、前線記者等，接觸催淚煙後應由上至下剪破衣服然後棄掉，以免口、鼻接觸到衣物。此外，脫下口罩時應戴上手套，減少接觸化學物的機會。他又說皮膚受敏感會紅腫，12小時後會有機會出現水泡，宜用皂液、凍水清洗。