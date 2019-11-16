【11.16】周日馬照跑　東鐵馬場站關閉　28間投注站不開門

反修例風波持續逾五個月，過去5日「三罷」行動中各區烽煙四起，當中以香港中文大學情況最為激烈，而吐露港公路連日被示威者堵塞。馬會表示，明日（17日）沙田馬場舉行的日馬賽事如常，但港鐵東鐵綫馬場站將會關閉；而除非吐露港公路明日維持通車，否則來往沙田馬場的公共巴士服務亦將會暫停。 另外，馬會指為確保員工及顧客的安全，28個場外投注處明天暫停，包括中環士丹利街、太子彌敦道、將軍澳尚德等投注站，部分則提早下午6時停止服務。

吐露港公路今日已通車，惟馬會指除非吐露港公路明日維持通車，否則來往沙田馬場的公共巴士服務亦將會暫停。（張浩維攝）

彭福公園停車場關閉 接駁巴士暫停

馬會今日（16日）提醒市民，明日沙田馬場附近的公共交通服務預計甚為有限，而來往沙田馬場的主要道路可能仍受到限制，往來沙田馬場的行程可能會嚴重受阻，建議馬迷在決定是否前往沙田馬場前，密切留意最新交通消息。

明日除港鐵東鐵綫馬場站會關閉外，彭福公園停車場亦將會關閉，而接載馬迷由科學園、大學站、九龍塘前往沙田馬場的接駁巴士服務將會暫停，跑馬地馬場則如常開放供馬迷進行雙邊投注。雖明日馬場站關閉，但馬迷仍可於東鐵火炭站下車，再步行約10分鐘到達馬場觀賞賽事。

另外，所有證章辦事處明天將會關閉，賽馬日入場證章僅可於今日於跑馬地香港賽馬會總部，以及尖沙咀寶勒巷、觀塘廣場、荃灣青山公路及元朗合益路場外投注處領取。

另外，明天有多間場外投注站將會關閉，亦有多間場外投注處提早於下午6時關閉。