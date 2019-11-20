校際朗誦節再取消賽事　學界不滿無改期及退款　有校長欲下年杯葛

反修例風波持續超過五個多月，不同演出及比賽項目因應社會狀況而取消。香港學校及音樂節協會再次宣布，取消本周五至下周三（22日至27日）的所有賽事項目，亦指不會另作安排賽事及退回報名費，處理手法引起學界強烈不滿。有校長批評，不少學校多年來均有參與協會項目，每間學校繳付的報名費以萬元計，協會作為推廣藝術多年的非弁利機構，卻未曾與學界協商，盡力將賽事改期，亦不願退回部份參賽費，做法令人失望。有學校正商討聯署促協會回應，否則不排除下年集體杯葛参加。

香港學校及音樂節協會昨日公布，因應社會情況，本月22日至27日的所有項目將會取消。（網頁截圖）

香港學校及音樂節協會今年舉辦第七十二、七十一屆的音樂和朗誦節賽事，不過，因應現時社會狀況，早前宣布取消本周一至四（18至21日）的朗誦節賽事項目，昨日則宣布，取消本周五至下周三（22至27日）的賽事，在此後的項目，將會稍後公布。早前網上通告表明，就以上取消的賽事，協會將不另作安排，亦不會退回報名費，處理手法引起學界強烈不滿。

小學校長會批處理手法無以人為本

香港資助小學校長會主席張勇邦批評，中、小學大部份學校多年來均有參與協會的賽事，以其校為例，今年有約百人報名參加，參賽費達兩至三萬元，但協會僅稱按條款列明，不作退款安排。張勇邦指，協會作為推廣藝術的非牟利機構，會址由政府提供，又會公開召募贊助費，但過往卻未如香港學界體育聯會，公開裁判費、營運等開支，令人質疑協會是否無力退回全數或部份款項。

張續指，學生與教師過去均努力準備應賽，今次協會取消賽事的決定，學界欲向協會商討改期，卻未有可行渠道反映，令人覺得協會處理手法無「以人為本」，「冇盡力改期，連退部份錢都唔可以，畀人感覺好似斂財咁。」有不願具名的小學校長表示，不少學校對協會十分不滿，正商討聯署促協會回應，否則不排除下年集體杯葛参加。

香港資助小學校長會主席張勇邦批評，協會今次處理取消項目的手法「硬崩崩」，未曾與學界商討改期的可行性，亦不願退回部份費用，引起學界十分不滿。（資料圖片）

協會通告：須遵守簽訂合約 支付場地租金、評判費

根據網頁，今屆的中英文朗誦節於本月18日至下月18日舉行，委員會名單中列明贊助人為特首林鄭月娥。《香港01》以電郵向協會查詢，正待回覆。根據協會日前（18日）向學校發出的通告，協會指，即使賽事取消，協會仍須遵守已簽訂之所有合約，支付朗誦節整體活動的開支，例如場地租金、評判費、海外評判機票、酒店住宿及工作人員薪酬，加上涉及評判的時間及比賽場地的檔期因素，協會未能為所取消的實事另作安排及退回報名費。