【逃犯條例】海關巡深水埗7店　檢走83枝懷疑不安全激光筆

香港海關今日（20日）表示，過去一周在深水埗7間零售店，檢取共83枝懷疑不安全激光筆，涉嫌違反《消費品安全條例》及其附屬法例《消費品安全規例》，透露有關激光筆將交化驗所作安全測試，並繼續有關調查。

+ 3 + 2

海關指，本月11日（上周一）至15日（上周五）期間，海關在深水埗進行巡查及試購行動，發現7間零售店鋪出售懷疑不安全激光筆，涉案激光筆分屬7款，當中1款沒有附上任何警告或警誡，另外六款則只附有英文使用警告或警誡。海關在行動中，檢取83枝懷疑不安全激光筆，將交化驗所作安全測試，而調查仍在進行中。

海關提醒，商戶遵從《條例》及《規例》的規定，如激光筆的相關安全標準規定，產品須附有以中文及英文表達相關警告或警誡。違例者首次定罪最高可被判罰款10萬元及監禁一年，其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁兩年。海關亦提醒市民，由於激光筆所發出的光束有機會損害眼睛和皮膚，在任何情況下都不應讓激光筆照射出的光點射向眼睛。

反修例風波以來，警民衝突不斷，警方不時以強力閃光電筒照向記者及市民，有示威者亦會以激光筆照向警員。而眼科專科醫生羅智峯早前接受《香港01》訪問時亦表現，若鐳射光（又或激光、laser pointer ）直射眼睛，最嚴重情況可致盲。

但鐳射光對眼睛的傷害須視乎照射的距離、維持的時間及鐳射光的能量強度，實際衝突時，示威者與警方距離甚遠，加上雙方都會移動，而眼罩、盾牌等都可隔去部分鐳射光的能量，估計雖有機會傷到眼部，但非必會造成很大傷害。至於被強光電筒長期照射者，視力會受影響，亦可使人頭暈、作嘔、流眼水，少部分人更可能出現抽筋或偏頭痛等情況。