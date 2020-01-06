【逃犯條例】街頭藝術家教青少年噴漆畫　捐出畫作收益助同路人

反修例風波持續，油尖旺區旅客近期明顯減少，但在「衝突核心區」的西洋菜南街一帶，仍有不少本地藝術家及音樂人擺檔。辭去全職工作走到旺角街頭、拿著噴漆作畫的吳先生（Key）是其中一人。 他說，近日為了反修例運動，決定向有興趣的青少年教授噴漆作畫、提供象徵式工資，再將他們的畫作出售並將收益捐出，協助其他同路人。

Key免費提供顏料及教數名青少年以噴漆作畫。（鄧穎琳攝）

80後的Key解釋，希望青少年不用走上前線，「世界上的社會及公民運動，最危險的多是成人，不是小朋友，為何香港的小朋友就一定要走到第一排？不應該要想付出的小朋友做最危險的事，（否則）太不公道，他們應有其他方式。」因此，他免費提供顏料，以及教授青少年以噴漆作畫，藉以表達心聲，扣除他們每日象徵式的350元工資後，畫作收入全數捐出，協助有需要的人。

Key說，沒為此畫定名，「大家一眼都看得出他們吧」，至於創作意念，身為基督徒的他解釋，背景是想像中上帝創造天地的情況，而創作時腦海中播著「曾聽說過尋覓愛情，就像天與地別離和重聚過程」的歌典」。（鄧穎琳攝）

他時而站起觀察畫作，時而更換位置觀察製作中的噴畫，是計算噴漆方位？他笑了笑後、脫下大家熟悉的「豬咀」解釋，噴漆難控制，自己不是藝術出身，只是感興趣、全靠自學摸索，所以正思考中。被問全職噴畫是否與社會情況是否有關？他未有直接回應，只說「藝術是與哲學、社會、宗教、政治有關的.......如果藝術沒有這些支撐，是沒有內容的。」

檔攤分開收費 將生活費與捐款分開

檔口地上寫明，每幅畫的成本約100元，每幅售250元，並指自己不及AI（人工智能），但希望傾盡所有、用雙手創出心中的畫面。但全職做藝術能維持生計嗎？他直言，噴漆顏料費並不便宜，每日最少都花約七百元，「每枝雙星都要40元的！」每幅畫要畫至少一個多小時，只售250元，故在攤前分開收取「小朋友經濟圈」及他自己生活費兩個盒。

80後的Key免費提供顏料及教數名青少年以噴漆作畫，扣除他們每日象徵式的350元工資後，畫作收入全數捐出。（鄧穎琳攝）

訪問期間，「學師」的男生要歸家，想問Key借走某些顏色，Key卻叫他直接拿一枝新的。男生離開後，Key滿足地讚揚他：「扣除該男生今天的工資，至少有一千元可以捐！」

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有購入畫作的尹先生說，以往很少在旺角停留，但最近發現多了很多本地藝術及音樂人，故停步聽音樂，留意到有本地人賣畫，於是毫不猶豫就買下以小丑為題的畫作，「最近看了《JOKER小丑》，覺得幅畫入面的天空，跟澳洲晚上的天空相似，很美、很平靜，現實中無的便畫中求，覺得這畫將我與香港連在一起，有城市的悲哀感。」

而選中了Key的畫作的黃小姐說，很欣賞堅持創作藝術的港人，亦認為畫中情侶很像「口罩情侶」，故購入畫作，「香港很多人都有天份及興趣，但藝術文化資源及宣傳都不足，很少香港人會噴畫，更是全職的，要支持啦！」