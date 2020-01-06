【逃犯條例】憂員工參與政治影響　企業移內地面試　審視社交媒體

反修例風波致示威衝突不斷，不少在中國內地有業務的公司擔心員工政治取態，會影響他們無法到內地工作，繼而影響公司業務；因此將面試地點安排於內地的機構大有增加，無論基層職位或見習生，抑或中高層崗位，安排除了測試應徵者能否入境外，亦了解應徵者回內地工作的意欲。 同時，亦有人才資源顧問指，有公司擔心員工過分投入政治運動，甚至會罷工或參與違法暴力行為，影響工作或公司形象，因此有公司會主動問及應徵者的政治取態，或審視其社交媒體賬戶，以了解應徵者是否激進；甚至有外資公司總經理問及應徵者「藍黃」取態後，表明：「我係藍，你係黃，你唔啱喺度做。」最後亦無聘請該名應徵者。

獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏指，近日會計、IT等行業中不少規模較大的公司，均有安排應徵者回內地進行面試。（資料圖片）

會計、IT等行業面試移師內地

獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏指，近日會計、IT等行業中不少規模較大的公司，均有安排應徵者，包括基層職位或見習生（Trainee）回內地進行面試，而大部分面試場地均在深圳。她指，除測試應徵者是否能夠入境內地之外，亦可了解應徵者北上工作的意欲。

有僱主特意安排於內地面試 憂員工罷工、參與暴力影響業務

香港人才管理協會副會長梁偉佳亦指，有聽聞有公司在招聘時，對應徵者政治取向考慮趨謹慎，亦得悉有僱主特意將中高層崗位的面試地點安排在內地，以測試應徵者是否能順利過關。他指，這些公司大多在內地有業務，擔心應徵者在香港面試並聘用後，無法回內地工作、開會，影響公司業務。

梁偉佳又指，部分公司亦會瀏覽應徵者的社交媒體賬戶，並在面試過程中問及對近日社會事件的看法，未必為了解其政治取態，而是考核應徵者對時事的了解。梁指，僱主往往並非在意應徵者是「黃」還是「藍」，而是在意應徵者是否激進，會否罷工甚至煽動員工罷工，又或參與違法暴力行為，影響公司業務。

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍指，隨著中港交流增加，港人回內地面試的情況普遍。（資料圖片）

近八成中資公司審視應徵者政治取態

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍指，隨著中港交流緊密，以往港人需回內地面試的情況普遍，例如當工作崗位需回內地出差，公司總部、人事部設在內地等，僱主都有機會將面試地點設於內地。

有外資公司表明與應徵者政見不同 不聘用

周綺萍亦指，修例風波下，僱主審視應徵者政治取態的情況大增，相信近八成中資公司均會了解應徵者政治取態，包括在面試時直接詢問或審視其社交媒體賬戶。周綺萍指，曾有外資公司總經理在面試一名部門主管應徵者期間，主動問及「你係咪黃?」，應徵者亦直言是「黃絲」，該名總經理指「我係藍，你係黃，你唔啱喺度做。」最後亦沒有聘請該名應徵者。

憂員工過分投入政治甚至被捕

周綺萍坦言，以往員工在公司亦各有政治取態，惟現時社會氣氛緊張，員工不再只是談論政治，還會有實際行動。因此僱主在聘請員工，特別是專業人員時，會特別留意政治取態，亦擔心激進「黃絲」在社會運動過分投入，甚至被捕，而影響業務和公司形象。

周綺萍建議，原則上應徵者應誠實回答僱主提問，若應徵者在政治問題上較理性，亦能接受到公司同事和自身的政治取態不一，則未必一定要透露政治取態。但若應徵者認為參與政治運動十分重要，亦難以適應和政見不一的同事相處，則工作也未必能做得長久。