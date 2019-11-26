【11.26交通消息】封閉多日後　紅隧明晨5時重開

港鐵：港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上11時30分結束。 東鐵：大學站仍然關閉。 輕鐵：751綫不經翠湖及友愛站。 紅隧：來回線仍全封。

【16:35】港鐵：因應機管局及政府要求，今日 (11月26日) 晚上11 時30分起至尾班車安排如下：

• 機場快綫只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站、博覽館站。

• 九龍站市區預辦登機服務晚上10 時30分起暫停，香港站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

• 港鐵職員聯同機管局人員將於香港站檢查乘客的機票及旅遊證件。請為行程預留充裕時間。

【16:29】九巴：為配合運輸署對紅磡海底隧道的最新安排，九巴明日(11月27日)起從頭班車起，過海巴士路線恢復正常服務，另外7條改道東隧的路線(101X, 108, 111, 116, 118, 118P, 182)會恢復行經紅隧，並會加派外勤人員協助乘客。

【16:21】新巴城巴：因應紅隧明日上午五時恢復通車，新巴城巴各條紅隧日間（包括因應紅隧封閉改經東隧或西隧的）路線會由明日（11月27日）頭班車起恢復原有服務，而通宵（包括因應紅隧封閉改經東隧的）路線會由周四（11月28日）頭班車起恢復原有服務。

【14:43】政府宣布紅隧道明日（27日）清晨5時正式重開。

政務司司長張建宗今日（26日）下午舉行跨部門記者會，他宣布經多個部門100小時的搶修，確定紅隧安全達標，明早5時正式恢復通車。另外，為方便紅隧通車後成功疏導交通，運輸署早前安排的特別免費渡輪服務往來紅磡／九龍城至灣仔，將會繼續提供服務，直在本周五（29日）才停止臨時免費渡輪服務。

【11:00】新巴城巴：因應道路情況，新巴城巴17條路線暫停服務，9條路線改道行駛。

因應紅磡海底隧道封閉，新巴及城巴提供 111、115、116 、118及 182 號線東隧版特別班次。另外，城巴B5號線由港珠澳大橋香港口岸及欣澳開出的尾班車時間，分别為今日下午11時20分及翌日凌晨12時15分。

暫停路線：101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 117, 170, 171, H1, H1A, H2, X15R

改道路線：111, 115, 116, 118, 182, 796P, 796X, 973(往赤柱方向), A21

【06:00】因應各區交通情況，九巴及龍運巴士今日（26日）路線及班次安排如下：

【九巴途經旺角，尖沙咀服務陸續恢復】

【九巴提供特別服務往大學站及科學園】

以下路線已經恢復行走彌敦道

1, 1A, 2, 3C, 6, 6C, 6F, 9, 13X, 14X, 26, 30X, 35A, 41, 41A, 42A, 44, 45, 46, 52X, 58X, 59X, 60X, 63X, 66X, 67X, 68X, 81C, 87D, 93K, 95, 203E, 213X, 219X, 224X, 234X, 238X, 260X, 265B, 268B, 268X, 269B, 270A, 270B, 280X, 281A, 287X, 296D

九巴

#如下面没有路線資料為正常服務路線

暫停服務

5A, 8, 8A, 87K, 87S, 101, 102, 102P, 103, 103P, 104, 106, 106P, 107, 107P, 109, 110, 111P, 112, 113, 115, 115P, 117, 170, 171, 171A, 171P, 182X, 208, 272A, 272K, 289K, 301

改道行走

5 – 往尖沙咀方向正常；往富山方向不停香港理工大學

5C – 往尖沙咀方向不停寶其利街至尖沙咀麼地道各站，加停德民街；往慈雲山方向不停香港理工大學至機利士南路各站，加停孖庶街站

5P – 往尖沙咀方向正常；往慈雲山方向不停香港理工大學

9 – 循環線運作，只來往彩福及梳士巴利道，不停尖東 (麼地道) 總站

11K – 只來往機利士南路至竹園邨，不停紅磡站

11X – 只來往機利士南路至上秀茂坪，不停紅磡站

12 – 循環線運作，只來往海麗邨至廣東道，不停尖東站至尖東 (麼地道)

13X – 循環線運作，只來往寶達及梳士巴利道

14X – 不停香港理工大學站

15X – 只來往機利士南路至藍田廣田邨，不停紅磡站

21 – 只來往機利士南路至彩雲，不經紅磡站

26 – 循環線運作，只來往順天及梳士巴利道

26X – 往順天方向不停尖沙咀東總站至尖沙咀麼地道各站

28 – 往尖沙咀方向正常；往樂華方向不停香港理工大學

35A – 全日循環線運作，不停麼地道至尖東總站

35X – 只來往安蔭至尖沙咀(中間道)

36X – 尖東站為臨時終點站，不停尖東 (麼地道) 總站

41A – 全日循環線運作，不停麼地道至尖東總站

73X – 正常服務，廣福街市開出班次繞經白石角及科學園。增設特別班08:30及08:50於大埔墟站 (264R位) 開出，經南運路往廣福街市並繞經白石角及科學園，沿途跟74D停站。

74D – 九龍坑加開07:00及08:00

81C – 路線以循環線形式運作，來往耀安及尖東站，不停尖東(麼地道) 總站

82D – 特別服務來往白石角及大圍站，途經大學站及科學園，白石角開07:15，07:45，17:45，18:15；大圍站開08:00 – 09:15

87D – 路線以循環線形式運作，來往錦英苑及尖東站，往九龍方向不停永安廣場至紅磡站各站，往錦英苑方向不停紅磡站至麼地道各站

98D – 循環線運作，往尖沙咀方向原線駛至彌敦道 (停中間道)，改經梳士巴利道，九龍公園徑 (停九龍公園徑296D站)，廣東道 (停新港中心296D站)，梳士巴利道，彌敦道回原線往坑口北

98P – 往尖沙咀方向不停尖東站至尖沙咀東總站各站；往康盛花園方向不停尖沙咀東總站至尖東站各站

101X – 改經東隧。往堅尼地城方向不停伊利沙伯大廈，改停舊灣仔警署。往觀塘方向加停入境事務大樓，不停紅磡海底隧道、山谷道、九龍灣國際展貿中心及九龍灣宏通街

108 – 改經東隧。於九龍只停富豪東方酒店至啟業沿途各站，加停東區海底隧道收費廣場

111 – 改經東隧。港島方向不停木廠街至紅磡海底隧道收費廣場，加停宋皇臺道、北帝街及東區海底隧道收費廣場；九龍方向不停紅磡海底隧道收費廣場至北拱街各站，加停東區海底隧道收費廣場、貴州街及落山道

116 – 改經東隧。往港島方向不停富豪東方酒店至崇光百貨，加停堅拿道西、告士打道維園及東區海底隧道收費廣場；往九龍方向不停紅磡海底隧道收費廣場至亞皆老街球場，加停東區海底隧道收費廣場

118 – 改經東隧。往港島方向，不停理工大學八期及紅磡海底隧道收費廣場。往長沙灣深旺道方向，不停紅磡海底隧道收費廣場，來回程加停東區海底隧道收費廣場

118P – 上午繁忙時間由小西灣開出使用中環灣仔繞道及西區海底隧道前往九龍，不停紅磡海底隧道收費廣場。拔萃女書院至長沙灣深旺道的巴士站照常停站。

182 – 中午起提供服務，改經東隧。往中環方向取消世界花園至伊莉沙伯大廈站，往愉翠苑方向取消紅磡海底隧道至映月台站，臨時加停大老山隧道及東區海底隧道。愉翠苑頭班車將於11:50開出， 中環頭班車於13:10開出

**早上時段沙田往中環請乘搭982X (愉翠苑開出尾班車延長至10:00)

203C – 改以循環線運作；往尖沙咀方向不停尖東站至尖東麼地道各站；往大坑東方向不停尖東麼地道至尖東站各站

203S – 尖東站為臨時終點站，不停尖東 (麼地道) 總站

215X – 往九龍站方向正常；往藍田方向不停香港理工大學

234X – 循環線運作；只來往灣景花園至尖沙咀 (中間道)

237A – 尖東站為臨時終點站，不停尖東 (麼地道) 總站

260X – 全日循環線運作，只來往屯門至梳士巴利道

268B – 往紅磡方向正常；往朗屏站方向不停紅磡南道及紅磡站

269B – 往紅磡方向正常；往天水圍方向不停紅磡南道及紅磡站

270A – 臨時總站設於九龍站。往尖沙咀方向不停尖東站及尖東 (麼地道) 總站，加停九龍公園徑 (九龍公園徑271站)。往上水方向不停尖東 (麼地道) 總站，加停廣東道巴士站 (近海防道，271站近Apple Store)

270C – 尖東站為臨時終點站，不停尖東 (麼地道) 總站

272S – 服務時段延長, 鑽石山站尾車開10:00, 香港科學園尾車開20:00

274P – 加停大學站，烏溪沙站加開08:30班次

274S – 特別服務來往大埔墟站及烏溪沙站，經科學園及大學站；烏溪沙與-白石角與274P同站，大埔只停廣福邨及大埔墟站 (服務時間09:00 – 20:00)

280X – 以循環線形式運作，不停尖東 (麼地道) 總站

281B – 以中間道為臨時終點站，不停尖東站及麼地道總站

281X – 以中間道為臨時終點站，不停尖東站及麼地道總站

982X – 上午服務時段延長, 愉翠尾車開10:00 (10:00後請乘搭182)

T270 – 尖東站為臨時終點站，不停尖東 (麼地道) 總站

龍運

所有路線服務正常

【05:02】港鐘經詳細風險評估及與相關政府部門商討後，今日（26日）服務安排如下：

• 港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上11時30分結束

• 大學站仍然關閉，列車亦不停該站

• 個別車站的出入口亦會暫時關閉

【05:02】輕鐵方面，由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下:

- 751P綫由706綫替代。



- 761P綫在天水圍區由天逸改經濕地公園、天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。



- 751綫不經翠湖及友愛站。在天水圍區由天榮改經濕地公園、天逸、頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區由市中心改經安定及兆麟，並改以三聖為終點站。

- 614P綫前往兆康站方向由614綫替代。

- 615P綫前往屯門碼頭站方向由615綫替代。

- 614綫在屯門區由市中心改經屯門、河田、屯門醫院站並返回元朗方向。



其他路綫維持不變。



所有路綫維持15至25分鐘一班。