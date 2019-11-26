校際朗誦節取消賽事但不退款惹學界不滿　主辦方今承諾作特別退款

香港學校音樂及朗誦協會早前宣布，因應社會情況不明朗及參加者安全，決定取消原訂本月18日至27日舉行的第71屆香港學校朗誦節朗誦項目，但不會退回報名費，處理手法引起學界不滿，更有校長透露正商討聯署要求回應，否則不排除集體杯葛明年賽事。 協會今日（26日）在網站就取消賽事致歉，解釋取消賽事仍須按合約支付場租、評判酬金等開支，但留意到坊間意見後，決定安排特別退款，詳情將於12月16日公布。 有不願具名的小學校長表示樂見退款，但強調會留意詳細安排，又透露校長們仍計劃遞交聯署以表達對事件的不滿，但暫無再提杯葛。

協會公布，本月28日及之後的項目將如期舉行。（香港學校音樂及朗誦協會網頁圖片）

有校長在得悉協會取消賽事卻不退款後批評，每間學校繳付報名費數以萬元計，協會在未曾與學界協商下取消賽事，更不退參賽費令人失望，透露有學校正考慮聯署要求回應，否則不排除下年集體杯葛賽事。



香港學校音樂及朗誦協會今日在網站回應事件，解釋朗誦節是學界年度盛事，但由於活動場地遍佈全港九新界，且參與者都是學生，故顧及各方安全及在評估各區交通情況對賽事的影響後，協會決定取消部分賽事，而收取的朗誦節報名費須用於開支，加上賽事眾多，受評判時間及場地檔期所限，協會未能為補賽再作安排。

協會就取消賽事致歉 將盡力維持朗誦節賽事進行

協會形容，取消賽事乃艱難決定，而協會事前已投入資源及人力安排朗誦節活動，即使賽事取消，仍須遵守已簽訂的所有合約，支付朗誦節整體活動的開支，如場地租金、評判酬金、海外評判機票、酒店住宿及工作人員薪酬等。但由於收到大家對取消賽事的不同意見，決定安排特別退款，並在12月16日公布有關詳情。

協會對賽事取消而帶來不便致歉，希望參賽者、家長、學校及社會各界諒解協會在社會動蕩中籌備活動的困難，又承諾將在安全情況下，盡力維持朗誦節賽事進行，後日（28日）及之後的項目將如期舉行；又提醒坊間其他活動並非由協會舉辦。

協會就取消賽事致歉，解釋取消賽事仍須按合約支付場租、評判酬金等開支，但留意坊間意見後決定安排特別退款，詳情將於下月16日公布。（香港學校音樂及朗誦協會網頁截圖）

有不願具名的小學校長表示，樂見協會決定退款，但會採取觀望態度，包括留意退還金額、退款方式、需否行政費用及程序是否順暢等。他認為，最理想是全額退還，但明白協會舉辦朗誦節有一定成本，故將與協會會面商討，並建議補辦，「始終老師、學生都花咗心機去準備。」他透露，將會向協會遞交校長聯署以表達對事件的不滿。至於明年會否集體杯葛賽事，他稱校長們暫無再提出。

津貼小學議會顧問張勇邦亦表示，暫未知退款詳情，但透露明天數個小學議會將與協會代表會面，屆時會要求協會就事件交代。他又認為，協會受政府資助，未來在運作及與學界溝通上須增加透明度，亦要加強執委會的管理功能。