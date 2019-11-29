環保署周六日提供免費接駁巴士　往來沙田市中心至馬料水海旁

反對修訂《逃犯條例》風波持續逾5個月，早前網民發起三罷行動，香港中文大學更爆發激烈衝突，受示威者破壞的東鐵大學站至今仍未能重開。環境保護署今日（29日）表示，於本月30日至12月15日期間，連續三個周六及周日，安排周末免費接駁巴士往來沙田市中心至馬料水三號梯台，便利公眾乘船參加由環保署鄉郊保育辦公室於荔枝窩、鴨洲及吉澳舉辦的工作坊及活動。 接駁巴士於周六及周日提供，早上有兩班次由沙田市中心近排頭村開往馬料水三號梯台，而下午則有兩班次由梯台返回沙田市中心。

環保署周六日會提供免費接駁巴士，往來沙田市中心至馬料水碼頭。（資料圖片）

每車可載60人 先到先得

環保署指，在港鐵大學站暫時關閉期間，會安排周末免費接駁巴士往來沙田市中心至馬料水三號梯台。署方指，每輛接駁巴士可接載最多60位乘客，歡迎任何人士免費乘坐，先到先得。惟署方可能會因應路面情況適時調整服務時間，或暫停有關服務。

在周六日署方會安排上午7時45分及上午8時15分兩個班次由沙田市中心開往馬料水三號梯台；而由馬料水三號梯台開出的班次則為下午5時15分及下午5時30分。除12月14日外，周六各段班次會各有1輛接駁巴士，而周日則有2輛接駁巴士。