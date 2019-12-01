政府推網站助青年搵工升學　網上月刊《飛雲》寓意：機會嚟喇

政務司司長張建宗今日（1日）撰寫網誌，指由他主持的人力資源規劃委員會，籌劃成立一站式人力資源資訊網站talent.gov.hk，為年輕人在職業、進修及培訓規劃時，掌握更多有用的參考和導向，並於今日正式推出。 網站亦設有網上月刊《飛雲》，借用「機會嚟喇，飛雲！」這句網絡潮語，亦寓意用家平步青雲，在職場中找到機會。刊物亦透過專題訪問及專欄，探討各行各業的苦與樂、機遇與挑戰、人才及技能需求等。

張建宗指，優質人才是香港向前邁進的重要元素，港府不單為香港未來的發展作出全面而適切的人才規劃，更會致力培育本地人才，同時吸引外來專才，以配合本港高增值、多元經濟及國際大都會發展策略的方向，以及應對人口持續高齡化及勞動力不足所帶來的挑戰。

一個網站盡覽政府及私人市場職位空缺

他說，人力資源規劃委員會設立的talent.gov.hk網站，資料庫涵蓋了逾300種職業，內容包括職業介紹、所需技能、入職要求、晉升途徑、學習與培訓機會。而網站亦分析各個行業的就業前景，包括人力需求及自動化潛力，用家可以輕易了解不同行業的未來發展趨勢。此外，亦會用大型職業社交網絡所提供的大數據，分析不同職業所需的常見及新興技能，並連結至相關的人力資源資訊及數據，讓用家可以以技能為切入點以搜尋相關的職業、培訓課程及職位空缺等。

張建宗指，網站除了轉載政府職位空缺外，還與市場上幾個主要的求職網站合作，轉載數以萬計私人市場的職位空缺。網站亦會設網上月刊，名為《飛雲》，寓意用家平步青雲，亦包含「機會嚟喇，飛雲！」這句網絡潮語。而《飛雲》每月會以不同行業作主題，透過專題訪問及專欄，探討各行各業的苦與樂、機遇與挑戰、人才及技能需求等，亦會在主要社交媒體宣傳吸引用家瀏覽。

須立即恢復秩序

他稱，在香港當前形勢，暫時未有見到大量的人才流失，證明香港的制度優勢和核心競爭力仍然穩健，獲得許多國際機構的肯定。他強調有必要立即恢復秩序，回復平靜，才可以挽留人才，重建國際社會對香港的信心和信任，以及香港的國際形象。