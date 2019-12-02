及時雨職員等涉拍賣會騙案　競投者中途被叫走　單位終售予被告

及時雨信貸3名時任及前任職員被指與一名拍賣公司董事串謀，在西貢一銀主盤的拍賣會上，令一名及時雨職員能以400萬的價錢投一丁屋單位，4人否認指控，案件今（2日）於區域法院開審。控方開案陳詞透露，當日拍賣會上，有一名女買家也對該物業感興趣，並出價405萬，拍賣會突然被叫停，該女買家離開後，拍賣會又重開，並以低5萬元的價格把物業賣給案中的一名女被告。

首被告黃麗敏。（呂樂謙攝）

被告為及時雨信貸有限公司的時任貸款女文員黃麗敏（33歲）、經理孫立基（49歲）、前助理總經理戎文碧（44歲），以及環亞物業拍賣有限公司獨資董事兼股東曾傑俊（54歲）。

黃是孫的下屬兼未婚妻，戎為兩人的朋友。而及時雨則為環亞的其中一位客戶，合作逾10年。他們被控於2017年2月2至23日期間，一同與其他人串謀詐騙有意購買西貢大埔仔村某2樓連天台物業的買家，目的是讓黃麗敏以400萬投得該物業。

拍賣前曾簽下委託書

控方開案陳詞指，2017年初，孫代表公司與環亞的董事曾俊傑就公開拍賣涉案物業簽訂委託書，交易底價為400萬，曾的公司會收取1%回佣。曾當日主持拍賣會，其下屬事前告知他有一名女買家有意競投，該物業的契約可能有問題而不能獲得按揭，並遊說該女買家放棄，但未有成功。

買家叫價後拍賣突叫停

該物業的開價為380萬，拍賣會上只有黃及上述買家出價，經4、5次叫價後，後者的405萬成最終叫價。曾卻稱金額未達交易底價，宣布收回該單位；其下屬又向該名買家表示會安排擇日再拍賣，她可以離開。惟該買家離場後，曾再次拍賣涉案單位，並由黃以400萬投得。

黃與孫有互通拍賣過程

孫當天沒有出席拍賣會，曾則有陪同黃。廉署檢查黃及孫的手機，查到兩人與曾互相通知拍賣過程，包括曾指待另一買家走了會再拍賣。另外，廉署在曾的辦公室檢取文件，發現他對涉案物業的處理有別其他物業。

據差餉物業估價署評估，涉案的丁屋單位於該年2月的估價是500萬。由於黃反對，差餉物業估價署調整至450萬。

案件編號：DCCC252/2019