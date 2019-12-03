【逃犯條例】港大醫學院長梁卓偉︰大學陣地戰與Be Water背道而馳

反修例風波不斷，上月11日開始，網民發起「三罷」行動，相繼觸發了本港各間大學的連日攻防戰，當中以中文大學和理工大學的戰況尤為激烈，在社會引起極大迴響。香港大學醫學院的Facebook專頁今日（3日）貼出院長梁卓偉的文章。他在文中表示，中大和理大淪為戰場的畫面令他「心如刀割」，又指出這種陣地戰與「Be Water」策略背道而馳。他稱，努力去挽回幾代人對香港和未來的信心等同挽救香港，守護每一個香港人的未來。

梁卓偉表示，努力去挽回幾代人對香港和未來的信心，其實就是挽救香港，守護每一個香港人的未來。（資料圖片／林若勤攝）

港大醫學院長梁卓偉：看見中大、​理大一片頹垣敗瓦 「實在心如刀割」

梁卓偉文章以《守》為題，指出過去一個月，反修例風波捲到大學校園，各間院校包括港大均遭受影響，只能用「驚心動魄」來形容其心情。他表示，作為高等教育界一員，看見中大和理大校園內一片頹垣敗瓦，「實在心如刀割。」他續稱，校園變成了「陣地戰」戰場，校園內的人突然要準備與外面的人性命相搏，與所謂「Be Water」的策略，完全是背道而馳。

他指出，校園的硬件損毁只是「皮外傷」。大學變成了戰場，學習和研究都受阻，原定的教研工作也無法進行。他認為，人才是大學的命脈，一旦一流的師生選擇離開，才是真正要害的「內傷」，可以為大學帶來深遠的影響。而在社會，最嚴重的亦是對人心的傷害，「我們都傷心、悲痛、憤怒，甚至對未來絶望。」

擔心下一代未來會受到仇恨薰陶

梁卓偉表示，大型衝突中的參與者大部分是年輕人，他們所遭受到的身心傷害難以估計。他表示擔心「下一代未來亦會受到仇恨薰陶，社會中理性的空間將會越來越少，取而代之是培養極端思想的土壤。」因此，他認為社會中的問題不只是所謂失去一兩代人，整個社會可能要面對持久的仇恨和對立，不可能是一件好事。最後他指出，不放棄任何人，努力去挽回幾代人對香港和未來的信心，其實就是挽救香港，守護每一個香港人的未來。