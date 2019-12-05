【中一自行收生】結果3月底公布　選校專家：可更進取揀心儀學校

升中派位修訂安排將於來年實施，自行分配階段派位結果將提早至3月底公布，取代現時6月與統一派位時一併公布結果的做法。 有選校專家表示，在新安排下學生家長可採取更進取選校策略，在第一及第二志願均選取「最心儀」的中學；若只保守地填上「次心儀」選項，屆時一旦獲錄取，便會失去在統一派位階段獲得更心儀結果的機會。有小學校長則認為，新安排下談吐能力較弱學生要特別留意，惟因整體學額不變，家長毋須過於緊張，選校時要以適合子女能力為依歸。

明年起各中學將提早在3月底公布自行分配階段的收生結果。（資料圖片）

升中派位修訂政策下，參加升中派位學生同樣會在1月參加「自行分配學位」，不受校網限制下可向最多兩校提出申請，各中學在此階段可收取最多三成學額學生。明年起各中學將提早在3月底公布自行分配階段的收生結果。《香港01》統計教育局新一份「申請中一自行分配學位手冊」，顯示明年全港有約5,279個英中學額，較本學年增加約179個，增幅為3.5%。

喇沙書院前副校長兼選校專家趙榮德建議，學生家長應在兩個選項中，同樣選取「最心儀」的中學。他解釋，由於現時已毋須待6月才知道最後結果，若兩間學校都未獲錄取，家長仍能透過統一派位，競爭餘下七成學額。與此同時，若情況許可，他亦建議家長應報考一至兩間私立或者直資學校，作為「救生網」。

趙榮德認為，家長應該改變過往第一志願選填「最心儀」，第二志願選填「次心儀」的策略。他解釋，在新安排下若「次心儀」獲派，便不能參加統一派位，即是已不能競爭「最心儀」中學的餘下七成學額，屆時家長或會感到後悔。

教育局擬提早公布參加中一自行分配學位結果。（01美術製圖）

專家：只有一間「最心儀」中學 不填第二志願不會蝕

若家長只有一間「最心儀」中學，沒有其他選項，因此不填第二志願，會否因此而「蝕底」？趙榮德認為，學生家長不會因此而「蝕底」，若「最心儀」不收，同樣道理，仍能透過統一派位競爭餘下七成學額。

趙榮德表示，家長選校時應先看《中學概覽》，看看不同中學在面試階段的不同表現比重。若學生口才好，趙建議可選擇一些面試表現評分佔比較高的學校，則會更有著數。

喇沙書院前副校長兼選校專家趙榮德建議，學生家長應在兩個選項中，同樣選取「最心儀」的中學。（資料圖片）

小學校長：家長過於保守或會感後悔

香港佛教聯合會會屬小學校長會主席、佛教林金殿紀念小學校長吳永雄表示同樣建議，學生可用更進取的選校策略，若過於保險或保守，家長或會感到後悔，這種情況下「有offer（取錄）都唔一定係好事，除非係首選。」

吳永雄提醒，選校時同樣要留意合適的Banding，「如果係Band 1尾、Band 2頭，都建議可更進取。」他認為，在整體學額不變的情況下，家長毋須過於緊張能否在新安排下能否獲錄取。

新安排下談吐能力較弱學生要特別留意

對於新安排，吳永雄認為情況是「強者越強」，若讀書成績及談吐同樣出色的學生，便會在此階段「贏晒」，他反而擔心讀書成績出色，但談吐能力較弱的學生，在新安排下或需要特別留意；而整體能力一般的學生則沒有太大影響。

校長吳永雄預料新安排下情況將是「強者越強」，若讀書成績及談吐同樣出色的學生，便會在此階段「贏曬」，他反而擔心讀書成績出色，但談吐能力較弱的學生，在新安排下或需要特別留意。（資料圖片）

作為小學校長，吳永雄反而擔心新安排下，學生之間或會因去取錄結果不一而出現「朋輩壓力」；同時擔心學生會否在獲中學錄取後，餘下時間的學習態度而變得懶散，輕視影響中學分班的中一入學前香港學科測驗（Pre-S1）的重要性。

吳永雄強調，教師團隊會更留意學生的心態，下年將採取「兵分兩路」的策略，獲錄取的學生將重點訓練Pre-S1測驗，而未獲錄取的學生則與過往無異，投放更多時間在選校方面。