【逃犯條例】清路障遇襲男向廣華醫生求診遭欺凌？院方指傳言失實

本月1日凌晨，一名男子在旺角清理路障時，遭戴口罩男子以疑似渠蓋襲擊頭部，頭破血流，被送往廣華醫院急症室治理。抗暴力醫護同盟昨晚（6日）在其Facebook專頁發貼文指控該院醫生失德，「草草檢查沒有骨折後，就將頭皮縫上10針，第二天早上出院」，譴責院方「欺凌病人」，沒有為他安排腦部掃描。 廣華醫院今日（7日）下午就事件澄清，有關指控為不實傳言，呼籲市民停止轉發有關失實指控，院方近日亦沒有收到投訴。發言人強調，醫護人員一向按照病人實際臨床情況及需要，為病人提供所需適切治療，不論病人的身份和背景，提供一視同仁的服務。

抗暴力醫護同盟昨晚（6日）在其Facebook專頁發貼文指控廣華醫院急症室醫生失德，「一位市民被硬物強力襲擊頭部致馬上失去知覺的衝擊之後，居然只是接受了頭部X光的檢查，草草檢查沒有骨折後，就將頭皮縫上10針，第二天早上出院！如此嚴重的重擊傷勢，醫院方面居然連最基本的腦部電腦掃描CT scan 亦都未有安排？」同盟又聲稱，「參與暴動的『小朋友們』可以處處得到黃屍醫護包庇」，讓他們霸佔病床，拖延落口供及出庭時間。

同盟指責醫護人員「處處針對警察」及「欺凌病人」，「無論因為主診醫生醫術質素太低，還是因為政治因素故意不作安排」，稱相關醫療人員或者曾經參與治療的醫生都屬嚴重失德，必須受到譴責。同盟呼籲該傷者向醫院投訴，並將相關事件參與醫生投訴至醫務委員會。

廣華醫院今日（7日）下午就事件澄清，有關指控為不實傳言，呼籲市民停止轉發有關失實指控，院方近日亦沒有收到投訴。（資料圖片）

廣華醫院：按照病人實際臨床情況及需要提供治療

廣華醫院今日（7日）下午就事件澄清，稱有關指控為不實傳言，呼籲市民停止轉發有關失實指控，院方近日亦沒有收到投訴。廣華醫院強調，醫護人員一向乃按照病人實際臨床情況及需要，為病人提供所需適切治療，員工會秉持醫護人員的專業精神，不論病人的身份和背景，提供一視同仁的服務。

發言人稱，一般而言，當頭部受傷病人送抵急症室，醫護人員會瞭解傷者的受傷原因、過程、部位等資料，隨後為傷者檢驗，按需要為傷者安排放射性造影檢測。醫護人員就一般外傷個案，會為病人安排傷口消毒及縫針，然後安排監察護理，在確保病人情況穩定後，會提供「離院後醫療指示」，方會安排病人離院及回家休養，及到門診部繼續跟進。