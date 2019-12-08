【逃犯條例】劉怡翔：社會事件無削弱金融地位　獨立檢討治標治本

財經事務及庫務局局長劉怡翔今日（8日）發表網誌，他表示綜觀金融行業，一連串的社會事件並沒有削弱香港在「一國兩制」下作為國際金融中心的地位。劉怡翔又指，成立獨立檢討委員會，檢視社會動亂的原因，「不但能治標，亦應能治本。」

劉怡翔在網誌中提及，上月兩度與年輕金融專才見面，聆聽他們對當前局勢的看法。（網誌圖片）

劉怡翔在網誌中提及，上月兩度與年輕金融專才見面，聆聽他們對當前局勢的看法。他表示，討論內容包括導致一連串社會事件的原因，以及香港克服困難並往前走的方法，當中有一半與會者認為香港當前的情況源於政治訴求，亦有一半人認為民生問題以及社會深層次矛盾是主因之一。

劉怡翔在會上指，行政長官林鄭月娥已提出，正參考英國等地經驗，成立獨立檢討委員會檢視社會動亂的原因，他形容相關做法是「不但能治標，亦應能治本。」

劉怡翔強調，一連串的社會事件並沒有削弱香港在「一國兩制」下作為國際金融中心的地位。（資料圖片）

談及本港金融行業，劉怡翔強調，一連串的社會事件並沒有削弱香港在「一國兩制」下作為國際金融中心的地位，當局正從多方面推出與金融服務業相關的措施，包括「優化」上市平台，支持資產及財富管理業務。

劉怡翔引述一篇《金融時報》文章，指香港的價值建基於四方面的優勢，包括在香港營商的便利、完善的司法制度、作為聯繫內地與世界的角色，以及其他城市無法取代香港的客觀現實。他認為，香港還擁有世界級的金融基建、自由的資訊流通、以及多元化和專業的金融人才，均為香港賴以成功的基石。