【12.8遊行】高院終院被縱火相隔一小時　警方由商罪科調查

民陣昨日（8日）發起國際人權日遊行，至晚上6時及7時，金鐘高等法院及中環終審法院分別被縱火。警方消息稱，閉路電視影片顯示，兩法院均遭兩名蒙頭黑衣人投擲汽油彈縱火，暫未知兩宗案件是否由相同人士犯案，強調警方高度重視案件，並已原由中區警區刑事調查隊，轉交商業罪案調查科跟進。

12月8日晚上約9時，較早前終審法院門口被縱火的位置。（張浩維攝）

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民陣昨日（8日）發起「12.8國際人權日」遊行，遊行期間金鐘高等法院及中環終審法院先後被縱火。警方昨日表示，傍晚時份有「暴徒」於高等法院外塗污外牆，並向高等法院和終審法院門外投擲汽油彈及縱火，破壞政府公物，嚴重挑戰香港的法治精神。警方呼籲示威者和平理性地表達訴求，並警告暴徒停止一切違法行為，案件暫列作「縱火」案處理。據警方最新消息，案件已由中區警區刑事調查隊轉交商業罪案調查科跟進。

律政司昨日（8日）亦發聲明，表示特區政府絕不姑息任何違法暴力行為，在終審法院和高等法院外的縱火，除擾亂社會安寧外，更對香港作為法治之都的良好聲譽造成損害。縱火屬嚴重罪行，威脅社會大眾的生命財產，一經定罪，可被判終身監禁，任何人都不應以身試法。律政司呼籲社會人士尊重法治，特區政府絕不容忍任何破壞司法機構或損害法治的行為。