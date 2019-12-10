發展商申南生圍建多幢樓高45層住宅大廈　料提供近4,000伙

南生圍發展爭議不斷，近日有發展商於元朗東成里一幅佔地約5.36公頃的土地，向城規會申請發展綜合住宅，擬興建16幢住宅大樓及34幢屋宇，介乎3至45層樓高，共可提供3848伙單位。 根據土地註冊處資料，土地持有人為茂宏國際有限公司，其公司秘書為長實集團相關人士。

申請人提供的發展藍圖。（城規會文件）

根據城規會文件，申請改劃的土地位於元朗東成里一帶，佔地約為5.35萬平方米，被劃入南生圍分區計劃大綱圖，現為「未決定用途」地帶。申請人擬改劃為綜合住宅發展，當中約16.5萬平方米的樓面面積，將以約3倍地積比率興建16幢住宅大樓及34幢屋宇，分別介乎3至45層樓高，合共可提供3,848伙單位。項目內擬提供不少於11.1萬平方米的私人休憩用地，惟未有提供任何公眾休憩用地。根據申請人提供的發展藍圖，擬建項目包括湖泊、單車徑及公園等設施。

公司秘書為長實相關人士

翻查土地註冊處資料，申請地點由茂宏國際有限公司持有，該公司董事為周小寶、公司秘書為謝華婷。根據公司註冊處資料，謝華婷同時持有另一家公司MUTUAL LUCK INVESTMENT LIMITED，而該公司董事為李澤鉅、楊逸芝等長實相關人士。

申請地點閒置29年

申請人稱，上述地點於1990年被納入法定圖則內，因應候西鐵綫以及元朗排水繞道工程影響，令其閒置29年至今未有發展定案。當中大部分土地為閒置土地或為寮屋及棕地，導致環境質素下降及出現工業與住宅的界面問題。此外，申請範圍內的規劃用途零碎，未能完全實現發展潛力。申請人指出，申請地點位於元朗新市鎮及錦田北兩個住宅群中間，擬議發展有助優化土地用途及解決新界鄉郊地帶土地不兼容的問題。

申請人提供總綱發展藍圖，指若擬議發展的私人住宅項目獲得通過，可將發展延伸至元朗新市鎮，按照政府的公私營房屋比例，提供15495伙單位。屆時高密度的公營房屋可包圍中低密度的私營房屋。