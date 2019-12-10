葉蘊儀不滿合作機構把影集花絮給予傳媒　入稟要求賠償

藝人葉蘊儀昨(9日)入稟高院，指稱於去年與一間醫學美容公司達成口頭協議，擔任該公司的代言人，並拍下影集《赤．色》。惟她指該公司和其營運總監侵犯私隱，擅自拍下花絮並給予其他傳媒。此外，該公司又涉未經同意下，讓《壹週刊》把影集作贈品，送給登記「年費訂閱計劃」的用戶。葉要求交出及刪除涉案的照片和影片，並終止該口頭協議和索償。

葉蘊儀的寫真集名為《赤．色》，照片由James Leung操刀，主旨是以赤子之心呈現女性本色，她表示自己本著赤子之心做好這本藝術攝影集，不求與人比較。

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原告為葉蘊儀，兩名被告為經營春天醫學美容的春天醫學集團有限公司，和其營運總監馮慧詩。

入稟狀指，原告和代表首被告的次被告於去年12月，達成口頭協議，原告擔任首被告的代言人，為期3年。而原告因此於本年5月和6月，在日本和香港拍攝影集，由攝影師梁華生操刀。該影集命名為《赤．色》，並於本年9月出版。

入稟狀又指，原告和首被告之間有共識，影集拍攝的照片，包括未有使用的照片，其版權都屬原告所有。惟次被告未得原告同意下，拍下花絮的照片和影片，並把這批照片和影片給予第三者，包括傳媒。

此外，首被告亦提供或授權《壹週刊》把影集作贈品，讓《壹週刊》的用戶到旺角的登記站登記「年費訂閱計劃」，便可獲得影集。原告指，此舉是違反口頭協議。

原告要求，被告刪除該批花絮的照片和影片。至於影集的照片，被告保持的電子版本需刪除，而印刷的版本則需交予原告。此外，原告亦要求終止該口頭協議，而被告亦需賠償原告的損失。

案件編號：HCA2273/2019