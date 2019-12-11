南丫島以西擬建600萬立方米污染泥卸置設施　兩泳灘或受影響

目前全港有兩個海上污染泥卸置設施，包括沙洲以東及大小磨刀以南的污泥坑，政府估算前者剩餘容量將不足以應付 2027 年後各項公共及私人工程對污染泥卸置的需求，故計劃在南丫島以西一帶興建面積約100公頃的新污染泥卸置設施，預算可處理最少600萬立方米的污染泥。有關工程最快於2025年底啟用，預計可運作至2034年底。

政府計劃在南丫島以西一帶興建面積約100公頃的新污染泥卸置設施。（土木工程拓展署文件）

根據土木工程拓展署提交文件，指需計劃建造一個新污染泥卸置設施，以滿足2027年以後來自海港航道、水道和河流的養護疏浚工程，以及各基建工程項目的污染泥卸置需求。

擬建的新污染泥卸置設施位於西博寮海峽，分佈於南丫島以西及推薦分道航行制（在交椅洲與分流之間，經長洲南）以東的一帶水域，由一系列的污泥坑組成，整個卸置設施的總面積約佔 100 公頃，預算可以處理最少 600 萬立方米的污染泥。第一個污泥坑的挖掘工程暫定於2024年第2季展開，並於2025年底開始預備接收污染泥。按每年約 60 萬立方米的預計污染泥卸置需求，擬建的新污染泥卸置設施將可以運作至2034 年底。

文件又指，環境影響評估研究暫定於明年第2季展開，2021 年底完結。由於施工期間建築機器噴出的廢氣會影響空氣質素，建造污泥坑的過程亦使用機動設備挖掘海床，有可能產生間斷及短暫的噪音，署方預計距離工程項目研究範圍約3公里的南丫島榕樹灣村民是最近的空氣敏感受體及噪音敏感受體，但預計對空氣質素的影響輕微，有需要時會建議噪音影響緩解措施。在水質方面，挖掘工程令懸浮沉積物濃度短暫增加及擴散，並可能令溶解氧含量減少，屆時南丫島西岸的刊憲泳灘，即洪聖爺泳灘及蘆鬚城泳灘或受影響。