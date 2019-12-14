【逃犯條例】經濟系教授：因小部分人暴力　標籤一整代青年欠公允

反修例風波持續半年。中文大學亞太研究所經濟研究中心副主任宋恩榮今日（14日）在香港電台節目《香港家書》上表示，因為反修例運動，經濟急速下行，職位空缺大減，因為出現暴力，不少僱主拒絕聘請大學畢業生，他認為「小部分人的暴力而標籤一整代青年，明顯有欠公允。」他認為，這場運動暴露了年輕人的缺點亦展示了眾多優點，年輕人要「突破自以為義的盲點」，社運是福是禍 ，要看年青人的選擇，更要看北京和香港當權者的智慧。他寄語，「當權者及僱主皆不能輕言放棄他們，因為放棄青年就是放棄香港的未來。 」

中大亞太研究所經濟研究中心副主任宋恩榮。（資料圖片／歐嘉樂攝）

因小部分暴力標籤整代青年欠公允

宋恩榮提到，不少僱主拒絕聘請大學畢業生，但他指出，香港大專生有十多萬，而按警方估計所謂「勇武」只有幾千人，拋擲汽油彈的是小部分，「因為小部分人的暴力而標籤一整代青年，明顯有欠公允。」他認為凡事總有兩面，反修例運動暴露了年輕人的缺點，如「濫用暴力」、「盲目衝動甚至驕橫跋囂」需社會、學校及年輕人認真檢討，但亦展示了眾多優點，如「對社會有承擔、重視公義、願意為自己認定的目標奮鬥及犧牲。」多花樣及高水平的文宣也展示了驚人創意。

香港需要的是對本地有承擔並以香港為家的大學畢業生，那些騎牛搵馬或者以香港為踏腳石的外援難以成為香港經濟的主力。 中大亞太研究所經濟研究中心副主任宋恩榮

需以港為家的大學生 非騎牛搵馬的外援

從經濟而言，人口急速老化、勞動人口見頂，正出現嚴重的勞工短缺，戰後嬰兒潮的一代已經到達退休的年齡，新血的數目遠遠少於退休人士，年青大學生將會成為香港的寶貴資產。加上未來幾年有不少能夠移民的中產港人及較高端人才離開，剩下大量空缺，需要年青一代填補。他指，雖然可以輸入外勞，然而大量輸入高技術勞動力並不容易，最近因社會動盪，不少外地人才及內地青年來港意願下降，「香港需要的是對本地有承擔並以香港為家的大學畢業生，那些騎牛搵馬或者以香港為踏腳石的外援難以成為香港經濟的主力。」

社運福禍看年輕人更看當權者

他認為，無論是當權者、僱主及年青人，都需要有長遠的眼光，能夠從歷史的角度看待學運及社運，如日本的赤軍及全學連迷信暴力，結果被民眾唾棄；亦有正面貢獻的激進運動，例如美國的民權運動及反越戰運動。他指，今日本港政商界的知名領袖在大學時代都有積極參與學運，得到多方面鍛鍊。

「社運是福是禍 ，要看年青人自己的選擇，更要看北京和香港的當權者的智慧。」他認為，如果香港青年能夠突破自以為義的盲點，以理智的態度推動抗爭；又如果當權者亦能夠放棄無限上綱的鬥爭思維，以務實的態度回應年青人及市民的訴求，那麼香港的前景便充滿無限可能。

不能輕言放棄年青人

宋恩榮最後引述指，一個知名的企業家最近對他說：「如果香港的青年能夠以反修例運動中展現的一往無前的衝勁及層出不窮的創意投身初創企業的話，香港的創新科技和創意產業一定會有驕人的成就。」他寄語，「無論年青人有什麼不是，當權者及僱主皆不能輕言放棄他們，因為放棄青年就是放棄香港的未來。 」