【中大一個月】學生攬校長哭訴　教師前線斡旋　梁啟智憶師生留守

11月12日中文大學「二號橋」爆發激烈衝突，大批示威者為阻警察進入中大校園，整晚頑強抵抗。汽油彈、催淚彈在二號橋上橫飛，夜色被映照成一片赤紅。當日稍早時分，梁啟智踩單車回校保護示威學生，並與中大多名教師在警察防線前積極斡旋。中大衝突一個月後，梁啟智認為中大校園在師生眼中是一個神聖地方，雖然最終無法挽回局勢，避免一場嚴重衝突，但當中一些片段還是值得記載。

中大新聞與傳播學院客席講師梁啟智憶述中大二號橋一役的情況。 （蔡正邦攝）

中大衝突至今一個月，中大新聞與傳播學院客席講師梁啟智對當時情況仍記憶猶新，當警方與中大示威者在二號橋附近對峙時，他已即時由大埔寓所踩單車回校，「想法好鬼天真，講咗成世人保護學生，今次打到嚟學校門口，老師可以做啲乜呢？」出發時全無頭緒，憑一股天真傻勁，梁啟智就直接踩到大學站。可是天真的人不只他一個，衝突現場原來早已有許多同事積極在斡旋。

「中大個底好厚，校園對師生嚟講都係一個神聖地方。」梁啟智笑言，即使他並非中大畢業生，但在此工作也對校園產生無以名狀的感情，「中大校園作為一個文化地景，大家對一草一木都有記憶，保護校園變成一件好實在嘅事。

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教師做「人盾」阻局勢升溫

中大示威者阻擋警察進入校園範圍，教師則積極保護示威學生。梁啟智坦言，當時警察與示威者已「紮晒馬」，接近開戰邊緣，老師似乎也無法挽回局勢。但他相信老師留守現場，至少可以讓示威學生知道老師願意同行。梁啟智指，當時在場的老師，許多都是熱心人，過往在不同場合已合作過，「一埋位就可以做到好多嘢，因為本身大家都好多Network。」較勇敢的老師，甚至站在雙方防線之間做「人盾」，防止局勢升級；部份老師則在後方陪伴學生，疏導學生情緒。

學生崩潰攬段崇智大腿﹕校長救我哋

老師在現場陪伴示威學生，校長段崇智也逐漸由後方走到前線。梁啟智表示，當日有一件事頗具戲劇性，值得一提。校長原本打算下午到崇基接見及安撫學生情緒，豈知其中一名男學生情緒崩潰跪在地上，攬着段崇智大腿哭訴：「校長你要救我哋。」該學生指，家人本打算送他到英國讀書，但他不肯，因相信中文大學人文精神，故留港入讀中大。段崇智聽畢，與校內高層商議一會，隨即轉陣直接到二號橋與警方談判。梁啟智坦言，突如奇來變陣，也令他們有點震驚。當時學生已相當激動，大叫：「讓開條路俾校長！」往後的事已成歷史，段校長談判失敗，遭受催淚彈洗禮。

校園逐步修復 梁：仍需關注被捕學生

坊間有輿論認為，中大衝突令人想到「六四事件」，梁啟智則指11月12日中午時分警察與示威者激戰之時，他也閃過這個念頭，「但中大個底好厚」，入夜後數千港人不怕艱苦走路入中大支援，並組成多條人鏈運送物資。人多就安全，他認為危機已解除，警方已無法清場。事隔一個月，中大校園已回復平靜，校園內設施正逐步修復，但梁啟智認為中大衝突「仲繼續發生緊」，因為有學生被捕，仍需要關注及支援，「校園嘅嘢好少事啫，爛咗咪整返囉。」

對於這場運動未來的走向，梁啟智保持樂觀，因香港人現時相當團結，而全世界亦關注香港時事，只要運動保持到足夠能量，總有一日會發熱發光。「東歐、波羅的海國家都唔係一嘢搞掂啦」，他認為不能單憑某一件事的成功失敗去作判斷，「始終舖陳咗啲野，十年八載之後可能國際形勢變咗，件事又會再繼續落去。」