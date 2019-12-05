【中一自行收生】中學面試設時事題不考政治 　近年重視親子關係

中一自行分配學位下月2日接受報名申請，此階段的學生取錄名單將於三月底公布，期間學校會安排面試甄選學生。有中學校長指，各校的面試模式各有不同，部份會涉及時事題目，但形容「一題起、兩題止」，不會涉及政治問題，主要為民生題目，包括與環保、科技有關，有學校則曾問及政府官員名稱，以了解學生閱讀報紙的習慣。有校長指，近年學校面試會更著重學生的家庭關係，以反映能否家校合作，共同培育學生健康成長。

中一自行收生程序展開，教育局今日派發申請表格。（資料圖片）

政治題如反修例事件未必是考題

中一自行收生階段今日派發申請表格，下月2日至16日接受報名申請，料中學於2月開始展開面試甄選學生。中學校長會主席鄧振強與津貼中學議會當然執委林日豐均表示，各校的面試與考核模式各有不同，部份會考及時事題，但直言一般不會問及具爭議性、社會未有結論的政治題，故相信反修例事件未必會是面試考題。

鄧振強表示，以其中學為例，時事題會設於小組「問答環節」部份，試過問及政府官員的名字，以了解學生有沒有閱讀報紙的習慣。他指，學校面試設有四部份，其餘三個分別是自我介紹、英文朗讀、小組協作活動等，以觀察學生的準備功夫、語文能力及團隊合作能力。他指，其校特別重視學生合作能力，「會睇佢願唔願意幫人，因為社會未來全需要懂得協作嘅人。」

中學校長會主席鄧振強指，中學面試一般不會問及具爭議性、社會未有結論的政治題，故相信反修例事件未必會是面試考題。（資料圖片）

學校近年重親子關係 建議家長面見時坦誠交流

林日豐則表示，大部份學校時事題「一題起、兩題止」，題目主要與民生相關，包括與環保、科技有關，例如曾問及「5G發展對人類的影響」等。他續指，學校近年較為重視親子關係，良好家庭教育，對培養學生正確處事態度、正面價值觀等十分重要，同時亦反映能否家校合作，共同培育學生健康成長。林指，部份學校會共同面見家長與學生，藉此從中觀察他們的家庭關係。

他舉例，例如學校會向學生提問平日的親子活動，若學生列舉多個活動，但未能詳細解釋，或反映答案未必真實；若家長從旁不停「插嘴」亦是大忌，「面試係見學生，唔係見家長」，此舉會反映父母對子女的操縱性太高，不利學生個人成長。他建議，家長在面試過程宜坦誠交流，平常心應對。

反修例風波以來，就校內學生罷課、築人鏈等示威活動，各校取態及處理方或各有不同，鄧振強與林曰豐均認為，由於無先例可參考，故現階段難以估計校方的立場對各校收生情況的影響。