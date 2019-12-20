11月消費物價指數創半年新低　放緩主因旅遊、進出交通費下跌

政府統計處今日（20日）公布今年11月份的消費物價指數。本港11月通脹連續3個月放緩，創6個月新低。根據綜合消費物價指數，11月份整體消費物價與一年前同月比較，上升3%，較10月份的相應升幅（3.1%）稍低。11月升幅放緩主要是由於旅遊費用和進出香港交通費用下跌所致。 而食品、住屋、外出用膳、交通價格在11月均有上升，其中食品價格按年升13.9%。政府發言人指，消費物價指數多個主要組成項目承受的價格壓力略為減退，而食品通脹因豬肉價格高企仍然顯著。

外出用膳費用在綜合消費物價指數中，按年上升2.2%。（資料圖片）

11月整體消費物價按年升幅放緩至3%

政府統計處今日（20日）公布今年11月份的消費物價指數。本港11月通脹連續3個月放緩，創6個月新低。根據綜合消費物價指數，11月份整體消費物價與一年前同月比較，上升3.0%，較10月份的相應升幅（3.1%）稍低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在11月份的按年升幅（即基本通脹率）為2.9%，較10月份（3.1%）為低。11月份升幅放緩主要是由於旅遊費用和進出香港交通費用下跌所致。

食品、住屋、交通價格均上升

政府統計處指，價格在11月錄得按年升幅的類別為食品（不包括外出用膳）（上升13.9%）、雜項物品（上升3.3%）、住屋（上升3.0%）、外出用膳（上升2.2%）、交通（上升2.1%）和雜項服務（上升1.5%）。而在11月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌6.4%）、衣履（下跌3.5%）、耐用物品（下跌2.3%）和煙酒（下跌0.1%）。

政府發言人指，消費物價指數多個主要組成項目承受的價格壓力略為減退，儘管食品通脹因豬肉價格高企而仍然顯著。（資料圖片）

食品通脹顯著 豬肉價格高企

政府發言人表示，11月的基本消費物價通脹率進一步緩和至2.9%。消費物價指數多個主要組成項目承受的價格壓力略為減退，儘管食品通脹因豬肉價格高企而仍然顯著。預期未來進口通脹輕微及經濟狀況欠佳，令本地成本壓力緩和，整體通脹壓力在短期內料會受控。