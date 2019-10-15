【與年輕人對話】絲打社工：與連登仔溝通不難　須棄高高在上姿態

特首林鄭月娥上月底舉辦首場社區對話，期望透過溝通化解社會矛盾，但是否能重新與港人特別是年輕人「reconnect」仍然存疑。從事網上青年外展工作的90後社工靜宜認為，政府要與年輕人溝通，形式並不重要：「你上連登討論區咪睇到（年輕人心聲），我同你講呢啲說話仲真，因為我匿名呀嘛。」 她說，連登盛載年輕人的創意與千其百趣想法，自己每日依然學習如何交流，並強調走入連登不難，一切盡在心態：「你要好覺得自己都係連登仔，你同佢喺呢個地方好平等。」 （如何與年輕人connect系列之二）

【與年輕人對話】中學校長籲用心聽：繼續打壓 將一手摧毀這代人

靜宜擔任網上青年外展社工七年，她認為大學上連登不難，關鍵是抱持平等心態交流，放下固有守舊想法。（梁鵬威攝）

網絡世界有獨特語言 網民無聊事認真做

靜宜是90後，作為網上青年外展社工的她，這七年間在連登討論區、telegram、instragram之間遊走，每星期有兩天坐在電腦螢光幕前，與一眾「巴打」和「絲打」交流，透過互聯網接觸問題青年，字裡行間化解他們的煩惱。她說，外展隊一年接觸過3,000名年輕人，在現實世界中繼續跟進的個案有約250人。

長時間與年輕人打交道，靜宜在連登是「資深絲打」，回想剛入行時只是20出頭，當時首次接觸「高登討論區」，要不斷請教同事學習網上世界的「特別用語」，而這些詞彙至今不斷演化：例如「帽事嘅」，看似安慰別人「無事嘅」，實則暗示對方被「戴綠帽」；「新會然」就是以不純正的廣東話口音，諷刺在討論區的「五毛」新會員：「我每次都覺得呢個好好笑，哈哈。」

網民的創意層出不窮，靜宜每次想起都會捧腹大笑：「記得有人搞過夾腳指大賽，影自己腳指可以夾到咩，有人夾部電腦，有人夾紙巾……好無聊呀係咪？但你睇到就會覺得好好笑，我欣賞佢哋無聊事認真做。」

你要好覺得自己都係連登仔，你自己都要對呢個身份有認同，你同佢喺呢個地方好平等。 靜宜

年輕人在運動中的心聲細語，可在連登略知一二。（梁鵬威攝）

走入連登平起平坐 非硬套大人思想

在反修例示威浪潮之中，連登討論區的角色極為重要，靜宜指要熟習「連登文化」並不太難，但認同較年長的人要融入這個年輕人「蒲點」，必須擺脫高高在上姿態更重要：「你要好覺得自己都係連登仔，你自己都要對呢個身份有認同，你同佢喺呢個地方好平等。」

她稱自己在連登只是一名普通網民：「連登仔喺呢度就係要擺脫主流價值觀，好多嘢係現實生活講唔到，佢先走上網講，若果你帶著自己既有諗法去睇，你永遠都唔會同佢哋溝通到。」

有人會認為，年輕人需要「被引導」走向正途，在網絡世界沉浸多年的靜宜則有另一個看法：「有時我都會諗，咩叫真正嘅關心？年輕人其實好需要其他人認真去聆聽佢哋心聲，唔係批評佢任何嘢，要明白佢哋心裡面到底諗緊乜，講得出佢哋心底話。」

「連登」平台是年輕人抒發心聲之地。（梁鵬威攝）

她向記者示範如何與「連登仔」溝通，例如有網民在討論區寫道：「人生有咩值得開心、人生已完。」作為「絲打」的她會回應道：「感覺得到巴打好多不順利……有冇搵朋友仔去傾下？」三言兩語，配上哭泣表情符號，先呼應對方想法，以問題作結令對話可以延續溝通，短短數十字便可，毋須老土的「正能量鼓勵」。

靜宜解釋，主觀地想對方快樂，出發點的確是想對方好，卻當中卻可能令對方覺得欠同理心：「我好記得有情緒問題嘅細路講過，最憎就係聽正向心理學，一味叫人點樣開心係最難聽。」

她說，做社工並非硬要幫年輕人套上盲目的樂觀主義，反而應有空間容許負面情緒，然後逐步疏導：「有時係要學習如何面對唔開心嘅事，個社會就係唔公平，就係發生好多唔開心嘅事，唔開心係合理同正常，唔需要去迫自己去快樂。」

靜宜接觸過不少有經歷的年輕人，每每為他們重覆跌入人生困局而痛心，好像很多不幸的遭經常會發生於同人一身上。（梁鵬威攝）

可能你唔認同佢呢啲行為，但你都要話畀佢知，喺唔認同呢啲行為時，我能夠接納你係一個人，理解你嘅難處同需要。 靜宜

接納年輕人犯錯 陪伴找出路

不過，靜宜強調與年輕人同聲同氣，並不等同放棄正確價值觀、底線。她憶述兩年前跟進一個基層「雙失」男孩個案，只得17歲的小伙子性格火爆，曾在公開場合侮辱她，但事後不肯道歉：「錯咗唔緊要，可以包容原諒，但你要負責任，人哋先會原諒你。」男孩倔強口硬，自此兩人關係「凍結」，直至兩年後，兩人才在監獄重遇。

在冰冷的牢房內，誤入歧途的男孩終於開口道歉，靜宜說自己忍不住落淚：「我喺度問自己，係咪我做錯啲咩？定係我做得唔夠好，令你發生咁嘅事。」男孩說：「唔關你事，係自己嘅問題。」說到這裡靜宜已不禁雙眼通紅，因為她知道男孩心地不壞，只是性格不夠腳踏實地，想走捷徑建立成就，讓別人認同自己、父母感到驕傲，無奈卻犯下過錯。

她慨嘆社工能力有限，但年輕人面對社會各種壓力也會軟弱無力：「佢哋可以有幾自強去抗衡，做到一啲改變？」年輕人走上歪路，社工只能繼續陪伴同行，鍥而不捨共同尋找出路：「可能你唔認同佢呢啲行為，但你都要話畀佢知，喺唔認同呢啲行為時，我能夠接納你係一個人，理解你嘅難處同需要。」

特首林鄭月娥經常表示重視年輕人聲音，但要傾聽年輕人心聲，不一定需要製造平台，上連登或許更能聆聽年輕人內心深處。（梁鵬威攝）

我真係同你傾嘞，咁傾完又點？最重要係do something ，講完無做佢哋仲嬲，我肯定！ 靜宜

此刻年輕人重視回應多於對話

特首林鄭月娥經常說重視年輕人聲音，但上月底的社區對話，年輕參與者寥寥可數。靜宜對此有另一個看法：「我自己覺得個對話平台唔駛製造，個平台其實一直都喺度。好簡單，你上連登咪睇到，我同你講，呢啲說話仲真，因為我匿名呀嘛，唔駛兜口兜面同你講，其實咪講得放啲。」

反修例風波持續超過四個月，她直言，今時今日年輕人非著重對話，已是對政府的回應，「我真係同你傾嘞，咁傾完又點？最重要係do something ，講完無做佢哋仲嬲，我肯定！」

這場政治風暴令不少年輕人不再信任政府：「我覺得政府要令社會重拾信心，唔只係年輕人咁簡單，係全港所有市民，但呢個信心可以點樣建立，我真係唔知，尤其係呢個時世係好複雜同艱難嘅一件事。」

年輕人犯錯後要學會承擔，亦要面對和解決問題，她期望政府，也會明白這個顯淺道理。