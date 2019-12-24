「龍心」前女友審訊突大哭　冷靜後改認罪　官安慰事件已翻新頁

網絡紅人「龍心」前女友鄭芷琪去年在深水埗街頭「派錢」，被控公眾妨擾罪，案件原於今（24日）在九龍城裁判法院開審，惟開審不久，鄭突然情緒激動痛哭，休庭半小時後鄭改為認罪，求情稱她過往犯事，都與前男友有關，她亦因而眾叛親離，鄭亦不住在庭上啜泣。裁判官嚴舜儀見狀對鄭說，哭是因為後悔當初為何要與這些人來往，又安慰她事件已翻開新的一頁，會珍惜她的只有屋她的家人。最後將鄭的案件押後至明年1月17日再訊，以待鄭的感化報告。

女被告鄭芷琪審訊期間突然大哭，之後改公眾妨擾罪。(馮家淇攝)

+ 5 + 4 + 3

鄭看派錢片段突然大哭

被告鄭芷琪，19歲，報稱無業，被控於今年12月18日在深水埗南昌街與元州街交界，向途人派錢，導致交通阻塞，行為破壞社會安寧。

案件原於今日開審，控方證人作供了約十分鐘，控方播放當日鄭派錢片段時，鄭突然情緒激動及抱頭痛哭，裁判官嚴舜儀見狀暫停影片，並休庭30分鐘讓她平復心情。鄭與律師商討後決定認罪。

馬路派錢擾攘9分鐘

控方案情指，案發當日下午3時15分，鄭在深水埗南昌街及元州街交界出現，從前方攔阻一輛銀色私家車，並呼喝司機。其他車輛因而難以前行，使交通阻塞。鄭其後手持鈔票，向途人表示她要派錢，有些途人向鄭行前拿錢，擾攘約9分鐘後有人報警。

錄影會面稱支持「幣少」

警員到達現場後，將鄭帶到行人路並給予警告，他們記錄了鄭的個人資料後將她放行。去年12月20日，警方在東涌拘捕鄭，她警誡下承認曾向途人派錢。

鄭在錄影會面稱，她是「幣少」支持者、打算為他維護公義，派錢是善意行為，非破壞社會秩序。她又聲稱「弊少」欠他前男友「龍心」4千元，從Facebook得知他會在深水埗出現，故當日找他及站於其銀色車前方，並向十多名途人派發共6,300元。

與前男友一起致眾叛親離

辯方求情時稱，鄭過往所犯的事均與前男友「龍心」有關，她亦因而眾叛親離。嚴官將案件押至明年1月17日再訊，以索取鄭的感化報告，希望她能接受治療及輔導。鄭不時啜泣，嚴官退庭前安慰她說：「件事已經翻頁，唔好再為過去嘅事影響情緒，喊即係代表你後悔，後悔當初點解會同哩啲人來往，珍惜你既人只有你屋企人。」

案件編號：WKCC5781/2018