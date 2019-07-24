「龍心」與前女友拉扯學生罪成　求情稱欲考修理水喉牌改過自身

網絡紅人「龍心」與其前女友鄭芷琪去年在東涌一書院外，自薦為學校舉行講座，遭拒絕後涉大吵大鬧及拉扯學生手臂。兩人被控遊蕩致他人擔心罪，鄭另被控普通襲擊罪，今（24日）於西九龍裁判法院被裁定罪名成立。辯方求情時稱兩人均望改過自身，其中「龍心」欲考修理水喉牌等，其前女友則指犯案時活在感情世界中，以為聽男友話才是正確，才接二連三干犯罪行，與「龍心」分手後更要看精神科。裁判官把案押至8月13日判刑，以索取兩人的感化及社會服務令報告。

「龍心」林克霖罪成後稱欲考修理水喉牌改過自身。（馮家淇攝）

被告依次為鄭芷琪（20歲）、林克霖（42歲，又稱龍心），兩人同被控於去年10月3日，在東涌明愛華德中書院外遊蕩，以致一名男學生及一名女學生擔心，鄭另被控襲擊該男學生。

溫官稱二人行徑使事主擔心安全

裁判官溫紹明稱，證人供詞誠實可靠，而兩人在學校大閘外逗留，兩名事主準備上課期間，鄭用手將他們拉出的士，又出手攔阻他們上學，其行徑已令事主擔心自身安全，構成遊蕩罪。溫官稱鄭雖然非故意，但其魯莽行為預計會使他人掙扎及受傷。

「龍心」指示鄭拉扯學生

溫官指「龍心」未有說出全部事實，他自稱有叮囑鄭不可動手，但從片段可見，他指示鄭拉扯學生，又怪責鄭未能阻止學生入校。「龍心」又辯稱行徑為「演戲效果」，溫官指理由牽強，故判二人遊蕩罪成立，而鄭被控的普通襲擊罪亦成立。

「龍心」林克霖的前女友鄭芷琪稱，犯案時沉醉在感情生活，以為甚麼都聽對方才正確。（馮家淇攝）

鄭稱聽「龍心」話才犯案

代表鄭的辯方指從片段可見，鄭初時只是用手攔學生，其後被「龍心」責罵「扯都唔識扯」，她才拉扯學生。鄭在會面記錄稱「龍心」為「未婚夫」，指鄭當時認為在感情世界中，聽對方話就是正確，因而接二連三干犯不同罪行。

鄭曾為「龍心」退學

辯方又稱，鄭與「龍心」拍拖期間，對他言聽計從，如不聽話會被打，又為他而退學，把他當作老師。鄭於今年初已與「龍心」分手，之後需看精神科醫生，而她將於九月修讀心理學，盼以感化令代替監禁。

「龍心」稱欲考修理水喉牌

代表「龍心」的辯方則不同意鄭將矛頭指向他，指「龍心」受到學生挑釁，只是想拍片博取點擊率，又稱「龍心」現時努力增值自己，希望改過自新，考取不同牌照如修理水喉牌、駕駛吊船牌等，若判以監禁會影響工作，盼以罰款或社會服務令代替監禁。

溫官將案押後至8月13日判刑，以索取感化及社會服務令，期間兩人獲准保釋。

案件編號：WKCC4425/2018