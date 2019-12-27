警員佐級協會向「和理非」開火：與暴徒形影不離　赤裸裸幫兇

反修例風波持續逾半年，近日聖誕節假期有示威者到多個商場示威及破壞商舖及銀行，防暴警察發射催淚彈驅散及進行拘捕。 香港警察隊員佐級協會主席林志偉今日（27日）向會員發信，批評「和理非」掩護示威者的破壞行為，並協助他們逃避警方追捕，形容「和理非」為「赤裸裸的幫凶（兇）」，呼籲傳媒及市民停止以「和理非」稱呼他們，形容他們「行逕滅絕人性」。

12.25，防暴警制服逾10青年，被令他們蹲下一字排開，面向鐵閘接查調查。（資料圖片／羅國輝攝）

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斥「黑衣暴徒」嚇喊老人和小孩 雖遠必誅​

該會主席林志偉在信中開首，批評「黑衣暴徒」處心積慮連日在各大商場、公共地方、交通樞紐搗亂滋事，無惡不作，為所欲為，「令香港市民再度與佳節無緣，一連幾日被迫觀賞黑衣暴徒炮製的禍港鬧劇，全民被攬炒」，指他們聯群闖入食肆破壞和叫囂，「老人和小孩被嚇得瑟縮一角甚至當場飲泣，成年人則敢怒而不敢言，擔心被暴徒行使私刑毒打」。

林志偉又指示威者「主動攻擊及挑釁一心維持秩序的警務人員，刻意追擊行動中落單的人員，兇狠程度彷彿要將警察置諸死地」，相信警隊會將此等「違法狂徒」繩之於法，雖遠必誅。

林志偉在警察隊員佐級協會通訊中，斥「和理非」與暴徒形影不離，形容是赤裸裸幫兇。（資料圖片）

指和理非「冷血程度不下於施暴狂徒」

林在第二段將矛頭指向「和理非」，認為同樣難辭其咎，「他們的惡行包括以身體、雨傘或其他物件掩護暴徒施暴及破壞、在暴徒施暴及破壞過程中吶喊助威、協助暴徒逃避警察追捕、在網上平台或以其他方法鼓動他人參與違法行為等」，「與暴徒形影不離，無處不在，經常冷眼旁觀泯滅人性的暴徒將異見市民毆至頭破血流，商戶被破壞至體無完膚，仍然無動於衷，甚至視作喜慶競技般在旁叫囂歡呼」。

他呼籲傳媒及市民停止以「和理非」稱呼他們，「他們配不上和平、理性等歌頌人類美德的詞語，他們是 赤裸裸的幫凶（兇）」，指他們阻礙警員執法已構成違法行為，需要負上刑責，「他們的行逕滅絕人性，冷血程度不下於施暴狂徒」，「你們（和理非）好自為之吧！」

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斥「香港觀察」指控子虛烏有

由英國保守黨人權委員會副主席羅傑斯（Benedict Rogers）創辦的「香港觀察」日前曾發表聲明，譴責警方在平安夜（24日）對和平示威者及購物人士採取殘酷行為（brutality），指警方向示威者的頭部發射橡膠子彈、無差別地向群眾發射催淚彈及水炮。林志偉於信中反駁有關講法，不點名批評有人及組織「為政治利益而終日堆砌子虛烏有之指控」。

曾發表「曱甴論」

香港警察隊員佐級協會近半年來多次狠批示威者，如現時有警察會斥罵示威者「曱甴」，最初也來自他該會的「蟑螂論」。