陳肇始：衞生署將於明年進行新一輪全港性人口健康調查

食物及衞生局局長陳肇始今（29日）發表網誌，提醒市民歡度佳節時須注意健康，切勿暴飲暴食。她表示，最近香港參加了「健康城市合作計劃」，與全球70個城市一同防控非傳染病如癌症、糖尿病和損傷；而衞生署將於明年進行新一輪全港性的人口健康調查。 她又稱，政府、公私營機構、社區丶家庭，以至市民也須協力預防及控制非傳染病。她欣悉不少曾使用服務的市民對今年九月投入服務的葵青地區康健中心的評價正面。

陳肇始表示，最近香港參加了「健康城市合作計劃」。（張浩維攝）

衞生署明年進行新一輪全港性人口健康調查

陳肇始在文中稱，香港與許多已發展地區一樣，正面對日益嚴峻的非傳染病威脅。在2018年，4種主要的非傳染病，即癌症、心血管疾病、慢性呼吸系統疾病和糖尿病，佔所有登記死亡人數的56.6%。

她表示，最近香港參加了「健康城市合作計劃」，即由彭博慈善基金會、世界衞生組織和衞健策略一起推動的公共衞生城市的旗艦項目，與全球70個城市一同防控非傳染病如癌症、糖尿病和損傷。作為對計劃的承諾，衞生署將於明年進行新一輪全港性的人口健康調查。調查可加強政府的人口健康資料庫，配合以實證為本的衞生政策、資源分配及提供各種預防性醫療服務和計劃。

陳肇始：市民對地區康健中心評價正面

陳肇始續稱，各方須共同努力締造一個有利健康的生活環境，預防及控制非傳染病的職責並不局限於食物及衞生局、衞生署及醫院管理局，而需要整個政府、公私營機構、社區丶家庭，以至個人的協作。她欣悉不少曾使用服務的市民對今年九月投入服務的葵青地區康健中心的評價正面，同意中心的服務，例如健康講座、身體檢查等，均有助提高他們對「治未病」和慢性病（例如高血壓、糖尿病）的管理意識。

她又說，非政府機構及社區團體可針對特定健康議題或個別群組推行一些健康推廣活動。醫護人員亦可為個別非傳染病的患者提供健康教育及醫護服務，而病人亦須明白他們有照顧自己健康的責任。

她表示，衞生署開設了「活出健康新方向」網站，向公眾及持份者提供有關非傳染病防控行動的最新資訊，亦特別創造了「匿獅Lion」這個原本不願做運動的反面教材，鼓勵市民為健康踏出第一步，繼而將體能活動融入日常生活中。她鼓勵市民，如自覺在佳節期間食多了，不妨到匿獅Lion的Facebook及Instagram帳戶，與匿獅Lion一齊做運動。