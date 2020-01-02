工人涉性侵女網友案　辯方反指事主Z主動求性　惟被告無甚意欲

地盤散工涉在後樓梯先後性侵3名女網友案，案中第三名事主Z今(2日)繼續作供，並開始接受辯方盤問。Z指遭被告扯入後樓梯後，遭脫去內褲。被告曾想把陽具放入她的私處，但因Z掙扎，加上被告失平衝而逃脫。惟辯方指，Z和被告首三次見面均有性交。Z更在第四次見面時，要求和被告性交，惟被告因「無乜意欲」而拒絕，兩人該次不歡而散。Z否認說法。

被告黃子軒，24歲，否認強姦、企圖強姦、與未成年少女發生性為、及刑事恐嚇等4項罪名。(資料圖片)

Z指被告曾以下體接觸其私處

Z今作供時補充，於去年10月10月凌晨在居住大廈的後樓梯，遭被告侵犯時，對方曾在脫去她的內褲後，以手指「撩」Z的私處。此外，被告從後箍頸，曾用下體磨擦Z私處近臀部位置。之後，被告將Z的身體前後反轉，再用其下體磨Z的下體。被告繼而想把下體放入她旳私處，但因她掙扎而不果，她最終趁被告失平衝逃脫。

Z續指，數天後看到被告在網上賣玩具，遂叫舊男友在Facebook開設一假帳戶，約被告交收。Z並把事件告知警方。被告在交收地點出現後，Z向陪同的警員點出被告，被告因此被捕。

否認首次見被告有性交

她在辯方盤問下，透露她曾參與角色扮演(Cosplay)，亦有從事這門生意，製作角色扮演的衣服。她同意，在Facebook認識被告後，談了約一個星期電話，便相約在屯門首見面時。Z承認當時對被告有好感，惟她否認辯方所指，該次見面時和被告在傷殘人士廁所發生性行為。

Z強調沒有與被告性交

辯方又指，連同首次見面，被告和Z共相約4次見面。辯方指，被告和Z在首三次均發生性行為。而第二次發生性行為前，被告曾向Z表示沒有安全套，但她表明不介意。而兩人在第四次見面時，Z要求和被告發生性行為，但被告「無乜意欲」而拒絕，兩人該次不歡而散。Z庭上強調在案發前只和被告見面三次，也沒有發生性行為。

辯方指Z曾向被告索3500元

辯方亦指，Z在第二次見面時，曾向被告索取3500元，以營運其製作角色扮演衣服的生意，而被告曾有給予她3500元。Z亦否認。

被告黃子軒，24歲。他被控2018年9月23至10月10日期間，3個不同日子分別強姦16歲X、與12歲的事主Y非法性交，及企圖強姦23歲的Z，3案均在不同大廈的後樓梯發生。另被告又被控於同年10月13日，威脅Y使她的名譽受損害，意圖使Y受驚。

案件編號：HCCC271/2019