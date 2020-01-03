【印尼女記者案】警認曾發橡膠子彈　披露警員資料申請下月審

印尼籍女記者Veby Indah在港採訪示威新聞時，受警員所發的橡膠子彈所傷，至右眼失明，她多番要求警方交出開槍警員的資料未果，早前入稟高等法院，要求警方交出顯示開槍警員身分的文件。高等法院今（3日）就案件展開指示聆訊。警務處代表透露，已辨認到在涉案地點及時段開了一發橡膠子彈的警員，但現階段不能確定是否該發子彈導致原告受傷。法庭最終決定在本年2月17日審理披露申請，法官並透露會即日下裁決。

原告為Veby Mega Indah(左)在港採訪時受傷，右眼永久失明。(李慧娜攝)

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原告要求披露開槍警資料

原告為Veby Mega Indah，任職印尼語媒體《Suara》，被告為警務處處長。

入稟狀指，原告要求被告披露於2019年9月29日在灣仔入境事務大樓天橋通往告士打道的樓梯上，向她開槍致她受傷的警員之資料，亦要求被告交出顯示開槍警員身份的報告、供詞、紀錄等文件。

認案發地點曾開一發橡膠子彈

本案今在高等法院進行指示聆訊。代表警務處的律師稱，雖然他們已辨認到在涉案地點及時段開了一發橡膠子彈的警員，但由於事件仍在調查中，他們現階段不能確定是否該發子彈導致原告受傷，當中涉及因果關係的爭議，而法庭亦不應在此程序處理這項爭議。警務處一方強調，他們準備邀請原告進行會面，以了解她的受傷情況。

法官明言，本案的事項會影響到原告提出私人檢控或追究民事責任，故建議在本年2月17日進行正審，而法官表示他會即日頒下裁決。

官勸雙方積極解決問題

對於警務處提出的因果關係的爭議，原告的律師稱，即使他們修改入稟文件，警務處仍不肯披露相關警員的身份。雙方最終就遞交證據及陳詞訂立相關時間表，本案將於2月17日進行正審。法官最後亦勸雙方應極積地解決本案所涉的問題，以令事件不需要再被帶上法庭處理。

私人檢控需6個月內提出

Veby Mega Indah在庭外表示，律政司欲要求更多時間處理其披露申請，但由於她需要在6個月內提出私人檢控，若她同意給予時間，便會失去有關權利。她很高興法官留意到本案的緊急性，並於2月17日處理她的申請，她亦冀正義可以獲勝。

案件編號：HCMP 2249/2019