【眼盲印尼女記者】兩周前出院堅持訴訟　冀所有傷者得到公義

9月29日的港島遊行中，任職印尼語媒體《Suara》的女記者Veby Indah疑被警方的橡膠子彈射傷右眼致盲，她已經在兩星期前出院。Veby接受美聯社專訪時表示，要求警方披露開槍警員身份，並已作出投訴，但至今仍未見有適當調查。Veby重申，事發時聽到身邊的幾位記者喊「不要開槍！我們是記者。」但一秒後聽到「嘭」一聲，樓梯位有煙冒出，然後子彈便擊中她的右眼。 有同在場的美聯社記者表示當時警方正在天橋撤退，一群記者包括Veby的位置是遠離示威者，並有穿上識別記者身份的衣物。來港工作七年的Veby表示她仍想做記者，希望她的個案可以得到公義，「亦是為了所有受傷的人。」

9月29日，本港印尼語媒體《Suara》女記者Veby Indah疑中橡膠子彈或布袋彈，右眼致盲。（美聯社）

Veby今年39歲，由2012年起來港工作，並在香港印尼媒體Suara任全職，讀者為以千計在港印尼傭工及其家人。右眼受傷後，Veby表示，「我仍想做記者，仍想繼續工作。」雖然她亦不知自己是否能如願，這讓她徹夜難眠，但她打算繼續留港。

Veby自2012年起來港工作，並在香港印尼媒體Suara任全職，右眼受傷後，她仍想繼續做記者。（美聯社）

Veby憶述，當時她正直播，有些示威者現身，警察槍支瞄向，她身邊有數名在她身後的記者大喊「不要開槍！不要開槍！我們是記者。」她續指，「一秒後，我聽到『嘭』聲，同見到樓梯位有煙冒出，然後子彈便擊中我的右眼。」

美聯社記者證與位置遠離示威者

當時都身處Veby受傷現場的美聯社記者表示，當時警方正在天橋撤退，一群記者包括Veby的位置是遠離示威者，並有穿上識別記者身份的黃色反光衣，戴印有記者字樣的頭盔，以及掛有記者證。

她日前亦接受其他傳媒訪問，重返中槍現場，身體就受驚顫抖，「我現在很驚恐和緊張，令我想起不好的回憶。」她說新聞自由是《基本法》和《警察通例》所保障的，但記者在前線所見，警方對新聞自由視若無睹，「他們（警察）無視新聞自由。為什麼？因為他們根本不用承擔後果。」

「再不正視 我的遭遇將在別人身上重演」

向警方投訴後，Veby表示至今仍未見到有任何調查結果。早前亦透過律師要求警方披露開槍警員身份，擬提出民事起訴，惟至今都無回音。她認為，她的個案不止是為了自己爭取公義，亦是為了所有受傷的人。「若再不正視此案的迫切性，我的遭遇將在別人身上重演。」

警察公共關係科高級警司江永祥上月在記者會回應事件指，投訴警察課與投訴人的代表律師有密切溝通，他不認為警方拖延回覆，亦不存在包庇，指涉及法律觀點及法律程序等，需要時間解決。