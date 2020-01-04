高鐵通車首年客量僅達預期6成　運房局：修例風波致客量少21%

廣深港高鐵香港段自2018年9月23日通車，至今已投入營運逾15個月。運輸及房屋局回覆立法會議員陳淑莊有關高鐵首年營運數據時，稱截至去年9月底，平均每日售出50,830張車票，較最初估算日均80,100萬人少36.5%。高鐵乘客當中，香港居民僅佔34%。 運房屋續指，鑑於港鐵站持續受攻擊，致整體遊客量大減，去年8月至10月日均客量僅約為33,937人次，相比去年同期跨境乘客量下跌約21%。 警務處於高鐵首年營運，在香港口岸區內共拘捕80名人士。

運輸及房屋局稱，高鐵通車首年截至去年9月30日，日均乘客量為50,830人次，遠低於最初估算日均客量80,100人次。（資料圖片／羅君豪攝）

香港居民佔乘客34% 慶盛站日均客量僅50

運房局指，高鐵香港段通車首年，截至去年9月30日，日均搭乘客量為50,830人次，為最初估算日均人次的63.5%。而高鐵乘客當中，香港居民僅佔34%，當中商務客約2成，非商務客則佔8成。

廣深港香港段的短途站點當中，以深圳北及廣州南最受歡迎，日均客量分別錄得約1.46萬及1.43萬人次。惟光明城及慶盛兩站，日均客量僅錄得260及50人次。

直通車乘客少41%

運房局又指，自高鐵投入服務，城際直通車的乘客量減少，故去年7月10起，將來往紅磡及廣州東站的城際直通車服務由每日24班次，減少6班至18班車次，故高鐵通車後（由2018年至2019年9月）的日均乘客量錄得6,900人次，較通車前的同期錄得11,700人次，跌約41%。

高鐵通車後一年內，城際直通車的日均乘客量錄得6,900人次，較開車前跌約41%。（資料圖片）

另外，運房局表示港鐵車站持續受到攻擊，影響廣大市民無法正常出行，亦令整體遊客量大減，高鐵香港段去年8月至10月的日均乘客量僅錄得33,937人次，較去年同期跨境乘客量大幅下滑21%。運房局預期九鐵公司於2019年所收取的經營權費會比2018所收取的29.6億元有所下降。

運房局指，截至去年9月30日，總平均乘客量並未觸及服務經營權協議的乘客量下限，政府或九鐵均無須向港鐵繳付任何款項。

運房局表示，港鐵車站持續受到攻擊，整體遊客量大減，令高鐵香港段去年8月至10月的日均乘客量僅錄得33,937人次，較去年同期跨境乘客量大幅下滑21%。（資料圖片）

警務處香港口岸區內累計拘捕80人

高鐵香港段與內地高鐵網絡接軌，高鐵已納入內地失信人名單制度。運房局指，曾有乘客未能透過售票系統成功購票，原因為錯誤輸入個人資料、付款程序出現問題，以及曾購買同一天同一班次列車而被列入「失信人名單等」，但港鐵並無備存無法成功購票的相關原因及數字。

保安局指，同期接獲66宗與內地口岸區相關，以及568宗與香港口岸區相關報案，警務處於香港口岸區內拘捕80名人士。機電工程署在通車首年，則接獲港鐵就有關規例通報意外及事故共41宗，當中32宗涉公眾行為，包括乘客使用升降機或自然機致身體不適等，另外9宗則涉及人為因素，包括因港鐵僱員或港鐵承辦商的僱員行動而受傷、誤闖軌道等意外。