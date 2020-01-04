【逃犯條例】陳家亮：上醫應醫人　社會愈彎曲悖謬　醫護愈需專業

逃犯條例引發的示威活動未平息，香港中文大學醫學院院長陳家亮就示威衝突再發聲，他對人與人之間的不信任感可悲，自己作為醫生，亦對多人受傷感痛心。他理解醫護對社會事件有不同意見及立場，但認為穿上制服後應放下自我，以病人利益為首。他又指比起「上醫醫國」，更應「上醫醫人」，因為「社會愈是彎曲悖謬，醫護人員愈加需要堅持和發揮最高的專業精神。」

威爾斯親王醫院曾有醫護在午膳時間集會，就社會事件發聲。（資料圖片／盧翊銘攝）

究竟他們之間有甚麼深仇大恨，非要把對方剷除而後快

陳家亮今日（4日）在港台節目《香港家書》中談及對社會事件的感受，他形容現時社會變得兩極，表態「非黑即白，非黃即藍」，令香港素來的多元及和而不同均蕩然無存，加上人與人之間的不信任及分歧增加，衝突不斷，即使是不相識的人亦會大打出手，陳家亮反問「究竟他們之間有甚麼深仇大恨，非要把對方剷除而後快？」

作為醫生，陳家亮坦言對多人受嚴重傷害感到痛心，因為傷者的身體即使得以痊癒，但精神上所受的創傷深遠，未必能完全康復。他續指在此艱難時刻，自己教師的身份，愈覺得有責任教導醫學生秉持專業精神及道德操守，因為學生的價值觀將影響日後的病人。

他提出，社會要學習了解和珍惜我們的下一代，但珍惜並不等如縱容，他不認同以不公義的手段去爭取公義，也不接受以侮辱或欺凌的手法對待持不同意見的人。

醫護穿上制服後應放下自我

連月來的社會事件，醫護人員不時發聲，包括在醫院內集會促請警方執法時勿使用過份武力等。陳家亮亦談到此議題，他理解醫護也是人，會有不同立場及意見，但穿上制服後便應放下自我，全心全意以病人利益為先。他強調，不論傷者從事甚麼職業、持甚麼政見，生命皆平等及寶貴。他又提醒學生行醫時不能帶個人偏見，需尊重病人及保護他們的私隱，這是醫學生首日入醫學院、披上白袍的承諾。

有云「上醫醫國，中醫醫人，下醫醫病」，但陳家亮認為更應該是「上醫醫人」，醫護需做好本份，才有能力為社會成就更大理想。他直言，「社會愈是彎曲悖謬，醫護人員愈加需要堅持和發揮最高的專業精神。」

中大爆警民衝突 有醫學院人員留守實驗室確保研究不會中斷

中文大學於去年11月中淪戰場，警方向校園內發射逾千枚催淚彈及橡膠子彈，多人受傷，警方一度包圍中大校園，校方其後需宣布學期提早結束。

陳家亮對此感難受，又提到期間有同事排除萬難留守實驗室，確保進行了長時間的醫學研究不會中斷而令多年的努力和成果白白浪費。醫學院的老師亦花了很多時間與同學溝通，聆聽他們的想法，陪伴他們渡過艱難的時刻，可幸中大醫學院在事件中能夠圓好無缺，陳家亮感謝每位醫學院的教職員都緊守崗位，確保臨床服務、教學及研究繼續運作。