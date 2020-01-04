颱風重創杏花邨　港鐵轉嫁保費達2千萬　照袋酬金　居民批吸血鬼

2017年強颱風「天鴿」、2018年「山竹」先後吹襲香港，其中沿岸的港島杏花邨屢遭重創，電梯及電錶維修保險賠償逾3000萬元，導致今年杏花邨的保險費用由去年逾500萬元，增三倍至今年約2000萬元，但負責管理屋苑的港鐵公司打算將額外全數保險費轉嫁業主，但其8%經理人酬金卻「照袋」，引起大量居民不滿，直斥港鐵是「吸血鬼」。 區議員聯同杏花邨居民今日（4日）到九龍灣港鐵公司請願，要求港鐵承擔管理不善的責任，與業主攤分額外保險費。

港鐵代表接收杏花邨居民請願信，同時承諾會轉達居民的訴求。（鄺曉斌攝）

新任杏花邨區議員、杏花邨業主委員會成員黃宜於去年12月30日至今年1月3日期間發起聯署行動，獲得約1700名居民聯署支持，她隨即於今日聯同逾40名居民到港鐵總部請願，要求港鐵在1月10日前以書面回應居民訴求，同時要求會見港鐵行政總裁金澤培。港鐵今日派代表接信，同時承諾會轉達居民的訴求。

黃宜批評，「天鴿」颱風水浸停車場後，由於保險公司判斷為天災，車主未能獲得任何賠償，但及後港鐵物業管理卻未有吸取教訓，在「山竹」颱風吹襲時未有做足防風措施，從而導致今年保險費大幅飆升，更打算將保險費全數轉嫁居民。她又批評，港鐵在管理不善的同時，其8%經理人酬金依然「照袋」，在整體屋苑支出上升的同時，港鐵還能額外獲得額外120萬元酬金，情況是「港鐵越錯 酬金越多」。

業主委員會成員、居民黃先生表示，「山竹」吹襲後電梯損毀，他需攀爬10多層樓梯才能出門或歸家。（鄺曉斌攝）

業主委員會成員、居民黃先生表示，「山竹」吹襲後電梯損毀，他需攀爬10多層樓梯才能出門或歸家，防風措施上未有汲取「天鴿」的教訓。他又指，港鐵在保險費事宜上沒有徵詢居民意見，但今年負責管理的港鐵今年還打算加管理費，以其單位為例，便由約1300元增加至1600元。

請願居民要求港鐵公司需削減或豁免經理人費用酬金，承擔防風措施失當的責任，同時應與業主攤分額外保險費。