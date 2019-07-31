【風球韋帕】杏花邨地下停車場　靚車大撤退　屋苑開放平台泊車

熱帶風暴韋帕迫近，天文台在今日(31日)下午發出八號東北烈風或暴風信號，並預計八號風球會在今日餘下大部分時間維持。一向是風暴「重災區」的港島屋苑杏花邨，居民嚴陣以待。過去「天鴿」、「山竹」等強颱風吹襲，杏花邨成為澤國，水位退卻後留下滿街塌樹和垃圾，而水浸地下停車場、數十輛車遭浸過夜的場面仍然歷歷在目。今次一班居民亦早已嚴陣以待，採取不同措施應付風災。

居於杏花邨數十年的蔣先生批評，管業處管理不善，認為去年的「山竹」算是最強颱風，而及早進行防風措施是常識，猶如買菜，「（管理處）錢就使咗，但有咩用」。他形容管業處買物資但不安裝就如添置新衣後不作試穿，又慶幸去年沒發「爆玻璃」事件，擔心否則或會傷及其他人。

現任杏花邨業主委員會(住宅)主席林偉超，早前與多名居民一同組成杏花邨居民關注組、成功挑戰過往連任三十年的業委會。他們之所以會走出來，其中一個原因是不滿前業委會和管理公司在應對颱風時反應緩慢「零準備」，因此自上任以來，他們對於屋苑處理颱風問題尤其重視。

林偉超指，他們昨晚（30日）已透過whatsapp提醒居民做好防風措施。(資料圖片/梁鵬威攝)

林偉超指，他們昨晚已透過whatsapp提醒居民做好防風措施，現時亦已開放上杏花邨的平台供下杏花邨的車主使用，「我哋上任後就向管理處爭取，希望打風落大雨時可以開放屋苑一啲平台位置畀車主泊上嚟。」他表示，由於要預留位置作緊急通道，因此可用的車位不是很多，需採用「先到先得」的原則決定，而相關的指引在較早前已發放予一眾車主。

除此之外，林表示，已督促管理處檢查和清理所有去水位置，園藝公司亦已於昨晚開始進行防風措施，而業委會和管理處會密切留意颱風消息，遇上緊急情況會立即聯絡民政署和相關部門要求協助。至於擋水閘等的措施，則因現時的颱風未符合相關條件，因此暫未安裝。

《香港01》記者下午3時許到場時，只見杏花邨地下停車場剩下五輛車，據了解，屋苑住戶可駕車至15座後面泊車。下午4時許，有工人在為停車場旁的「杏花俱樂部」加裝鋼板，而停車場內的電錶房、升降機前已加裝鋼板擋水。