調查：逾七成人不滿政府擬放寬PM2.5標準　促與世衞標準接軌

香港民意研究所今日（8月1日）與多個環團發布港人對環境及政府調整指標的意見，發現有52%受訪者不滿現時香港空氣質素；有73%不滿政府擬放寬PM2.5的標準，望政府聆聽民意，與較嚴謹的世衛標準接軌，保障香港市民的健康。

有調查發現，52%受訪者不滿現時香港空氣質素。（李樂天攝）

政府今年三月對於空氣質素指標作出檢討，建議把可吸入微細懸浮粒子PM2.5的濃度，由每24小時每立方米75微克收緊至50微克，但與此同時，每24小時容許超標的次數則由現時的9次增近三倍至35次，做法惹社會質疑是放寬指標。由19個不同團體及單位組成的「空氣質素指標檢討」關注組，就此委託香港民意研究所，了解市民的意見。

港民研在6月19至20日透過隨機電話，訪問了574個18歲以上操粵語的香港居民。數據顯示大部分香港市民不滿現今香港的環境，以及政府修改空氣質素指標未達世衛水平，近半數認為政府的建議會令香港空氣質素變壞，近4份之3市民不滿政府放寬超標次數。

港民研總監鍾庭耀表示：「調查顯示市民不同意政府的調整。而逃犯條例風波也會增加反政府政策的比例，但影響不大。」