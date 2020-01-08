李家超未否認警自助洗衣店洗制服　惟稱警署內有外判洗衣服務　

反修例運動自去年6月以來，警方在公眾集會和遊行活動期間使用共約1.6萬枚催淚彈，近日有網上傳言指有前線警務人員，將工作制服帶到自助洗衣店清洗，引起社會關注。保安局局長李家超書面回覆立法會議員李國麟議員提問，表示警方有安排外判洗衣服務，而警員亦可將行動裝束，交予警署內的外判服務承辦商負責營運的洗衣房清洗。 李家超指，含有催淚煙成分的衣服，以一般洗衣程序，即攝氏25度水溫及酸鹼值pH9的洗衣劑，便可處理。

保安局局長李家超書面回覆立法會議員李國麟議員提問，表示警方有安排外判洗衣服務，而警員亦可將行動裝束，交予警署內的外判服務承辦商負責營運的洗衣房清洗。（資料圖片）

李家超表示，催淚煙的成分含鄰-氯代苯亞甲基丙二腈，簡稱CS，以粒子狀態釋放於空氣中。CS如一般的污漬，會在洗濯衣物過程中被沖洗至水中，並會逐步溶解於水中，溶解後的CS可被快速水解。一般而言，CS在洗衣過程水温攝氏25度的水中，及一般洗衣劑酸鹼值pH9的情況下，其半衰期只有1分鐘，所以一般洗衣程序已可處理可能沾在衣物上的CS。

而過去警務人員的制服。都有安排由外判服務承辦商負責營運的洗衣房清洗。李家超指，按照現行安排，參與行動的軍裝及便衣人員可按行動需要將制服或行動裝束交予警署內，由外判服務承辦商負責營運的洗衣房清洗。警方過去均沒有接獲任何人員就穿著已清洗的衣物匯報出現任何不適或健康問題。

伊利沙伯醫院就去年11月18日發生的突發事故，一直密切留意室內空氣質素，並作出妥善安排。（資料圖片）

另外，李家超回應指，就去年11月18日於伊利沙伯醫院毗鄰地區發生的突發事故，伊利沙伯醫院一直密切留意室內空氣質素，並作出妥善安排，包括在個別區域暫停在空調系統抽取室外空氣，密封窗戶及開啟室內風閘以減少外間空氣進入，部分有需要的病房亦已加設流動空氣清新機。

此外，醫院已安排環境清潔，並陸續更換空調抽風及醫用壓縮氣體等系統的過濾網裝置。伊利沙伯醫院已就事件與員工繼續保持溝通及提供所需支援，職員診所亦為受催淚氣體影響而感到不適的員工提供治療。