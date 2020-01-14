老翁氣喉鬆脫死因　主診醫生承認另一藥更佳　惟拿藥需時未有採用

患哮喘及慢性支氣管阻塞的七旬翁，因氣喘被送到屯門醫院，在深切治療部留院期間，疑因氣喉鬆脫一度心跳停頓。他兩日後再換管，終告不治。死因庭今（14日）續研訊，主診醫生承認有另一更適合的藥物，但因情況緊急，來回拿取費時，故未有採用。有病理學醫生據驗屍報告表示，老翁死於呼吸系統衰竭或哮喘發作。他不認為換喉引發過敏反應，用藥方面亦與死亡無關。

死者邱名伴（終年74歲，下稱：邱）於2016年5月12日送往屯門醫院，14日因氣喉脫落而一度心臟停頓10分鐘，最終於同月16日凌晨不治。

屯門醫院時任駐院醫生林棋煒於邱離世前一日接手，成為其主診醫生。他指，邱在15日晚上9時多出現血壓高，故處方三硝酸甘油酯，但由於情況未見穩定，遂於翌日凌晨2時左右使用拉貝他樂。

承認用另一藥物會較好

林醫生知悉邱在14日曾出現心跳停頓，考慮到拉貝他樂或會導致支氣管痙攣，擔心易起併發症，故將平日的劑量減半。他承認另一藥物艾司洛爾（Esmolol）不會引致氣管收縮，是更好的選擇；惟當時情況緊急，開單來回藥房需花上一句鐘，故不予採用。邱的家屬質疑他不一早準備，林表示當時認為如有需要可再增加三硝酸甘油酯的用量，因此未有再特意準備。

心外壓會引起分泌物阻塞喉管

林醫生又供稱，當晚凌晨護士指邱的儀器發響，他檢查發現喉管的氣囊爆破，便立刻換喉。12分鐘後，事主心臟停頓，院方施以急救，他認為心外壓會引起分泌物阻塞喉管，故再度換喉。林指兩次換喉均有使用窺喉鏡，邱有喘鳴聲，其喉管亦有霧氣，可見插喉成功，並無誤插胃部。

死於呼吸系統衰竭或哮喘發作

時任屯院病理學醫生張世彥根據驗屍報告指，邱死於呼吸系統衰竭或哮喘發作。他不認為換喉引發過敏反應，用藥方面亦與死亡無關。其同事李煒崑醫生指，邱的氣管和支氣管的分泌物較多，但未能以此判斷窒息原因。就家屬提及死者遺體肚脹一事，李表示無印象。

研訊明續。

案件編號：CCDI-276/2016(SH)