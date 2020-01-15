老翁氣喉鬆脫死因　專家認為換喉應用儀檢測　單靠臨床未必準確

患哮喘及慢性支氣管阻塞的七旬翁，因氣促被送到屯門醫院，在深切治療部留院期間，疑因氣喉鬆脫一度心跳停頓。他兩日後再換管，最終不治。死因庭研訊今（15日）續，專家證人認為主診醫生用藥不當，令氣管進一步收縮。她又指醫生換喉時只用臨床方法檢查有無插錯位置，但這未必準確，強調換喉時需用二氧化碳監測儀。

專家證人葉曉怡醫生稱，換喉時檢測喉管位置時，只用臨床檢測並不準確，若用二氧化碳檢測儀。(林樂兒攝)

死者邱名伴（終年74歲，下稱：邱）於2016年5月12日送往屯門醫院，14日因氣喉脫落而一度心臟停頓10分鐘，最終於同月16日凌晨不治。

認為藥物非致死原因

威爾斯親王醫院深切治療部顧問醫生葉曉怡以專家證人身份作供。邱於16日凌晨出現高血壓，主診醫生林棋煒遂處方降血壓藥他貝拉樂。葉醫生指，邱本身已因氣管收縮而呼吸困難，該藥會進一步令氣管收窄，故不應施用。但她同時表示服用劑量不大，按經驗看來並非直接致死的原因。

二氧化碳監測儀最準

葉醫生續指，邱離世當日兩度換喉，醫生只以臨床方法檢查有無插錯位置，未有使用二氧化碳監測儀。她表示，雖然醫生聽到兩邊肺部有喘鳴聲，但這未必準確；而二氧化碳監測儀可「一下一下」顯示呼氣，是最準確的方法。她引用2011年的報告，指深切治療部中逾7成死因均與沒有使用該儀器有關，英國深切治療部學會亦提倡此監測方法。

若曾出現情況應盡快通知家屬

邱死前兩日曾發生「甩喉」事件，葉醫生補充「甩喉」很常見，護士亦有記錄事件；至於這是否人為疏忽，則需仔細調查。就家屬投訴院方至死後翌日才透露此事，她認為醫生即使覺得「甩喉」與死因無關，也應盡快通知家屬，否則家屬的信任「點都會爭啲」。

研訊下午繼續。

案件編號：CCDI-276/2016(SH)