女子網上售日文標示含「聯苯乙酸」醫藥貼被捕　衞生署籲勿使用

衞生署今日（15日）就銷售未經註冊藥劑製品作出行動，一名25歲女子因涉嫌非法售賣未經註冊藥劑製品及第1部毒藥，被警方拘捕。涉案的醫藥貼含有「聯苯乙酸」，該類產品只應根據醫護人員的建議使用，並在註冊藥劑師監督下於藥房購買。 衞生署指，不適當使用「聯苯乙酸」可引起紅斑及皮膚發炎，呼籲已購買上述產品的市民應停止使用，有關調查仍在繼續。

衞生署今日（15日）就銷售未經註冊藥劑製品作出行動，一名25歲女子因涉嫌非法售賣未經註冊藥劑製品及第1部毒藥被警方拘捕。圖示有關藥劑製品。（衞生署圖片）

衞生署指跟進一宗市民投訴時，發現有人透過社交媒體平台銷售一款以日文標示含有屬於《藥劑業及毒藥條例》下第1部毒藥「聯苯乙酸」的醫藥貼，行動中發現該產品標籤沒有附上香港藥劑製品註冊編號。有關調查仍在繼續。

「聯苯乙酸」屬非類固醇消炎藥，可外用以減輕疼痛。「聯苯乙酸」產品只應根據醫護人員的建議使用，並在註冊藥劑師監督下於藥房購買。不適當使用「聯苯乙酸」可引起紅斑及皮膚發炎。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面售賣。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁兩年。

衞生署強烈呼籲市民，切勿購買或使用未經註冊藥劑製品，因其安全、品質及效能均未獲保證。所有已註冊藥劑製品須於標籤上附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。

衞生署表示，已購買上述產品的市民應停止使用，如用後感到不適或有疑問，應諮詢醫護人員。市民可於辦公時間內，將有關產品交予灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室衞生署藥物辦公室銷毀。