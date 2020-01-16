補習名師Kris Lau案　劉認有聘網絡打手　但非《無間道》的曾志偉

現代教育補習名師劉冠華(Kris Lau)，涉給前學生兼時任考評卷助理1000元以取DSE英文科卷的保密資料案續審，裁判官昨宣告表證成立，劉今（16日）出庭自辯，並承認曾聘請同案被告做「網絡打手」，張貼其競爭對手的醜聞，他否認有如電影《無間道》裡的曾志偉般，安排對方潛入官方機構獲取機密資料。

補習名師劉冠華(右)承認有聘次被告黃子軒為網絡打手。(資料圖片)

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被告依次為劉冠華（44歲）及黃子軒（21歲）。兩人共同被控一項串謀代理人接受利益罪。

強調說出對手的不是非攻擊

劉承認於2016年下旬聘用黃做「打手」，黃會在連登等網上平台，張貼其競爭對手的新聞等，他每次會給予黃1000元「零用錢」。控方詢問「打手」的職責是否攻擊同行，劉不同意，形容攻擊與「說出對方的不是」有所分別。

黃受聘前已會貼出同行新聞

劉同意曾吩咐黃轉貼一系列「陰質教育」的短片，包括一段名為「陰質教育侏儒神技俾考評局年報插爆後死雞撐飯蓋」。被問及這是否受薪「打手」的任務，劉表示對方該年獲聘前，已經會自發貼出同行的新聞，故難以界定他是為錢還是出於本性而轉發。

劉否認片中所指的是同行Billy Ng。他解釋，當年考評局報告批評學生硬背生字，該片又帶有「高分（學生）少、低分（學生）多」的意思，故評論對象「似乎呼之欲出」。

堅稱非「無間道」的曾志偉

劉的Facebook專頁曾於2017年4月21日張貼一篇帖文，題目為《我個名叫做「無間道」》，內容述及涉案試卷。控方指劉用1000元酬勞叫黃寫出評卷的所聞，讓他在專頁發佈，以令學生覺得劉有官方的獨家資料，遂報讀其補習班。

劉表示他在文章加上「無間道」的字眼，是因當時流行該詞。他辯稱，電影《無間道》中，由劉德華飾演的警員，是曾志偉安排潛入警隊的臥底，但他並如此，他從沒叫黃應徵考評局評卷助理一職。

劉強調只要求黃分享改卷「心得」，沒有叫對方提供評分參考(marking scheme)、標準答案，亦無叫他寫明擔任評卷助理。

若是賄賂不會匯款

就控方指他某次轉帳的1000元是洩密的酬勞，劉解釋過去數月未有支付「打手」，黃早前又代他監堂，故轉帳該筆款項予黃。他其後表示，黃為他撰寫該Facebook帖文是付錢的因素之一，但同時直指若要賄賂就「唔會咁蠢」以匯款方式留下痕跡。

案件編號：WKCC3328/2019