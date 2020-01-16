補習名師Kris Lau涉取DSE保密資料　次被告指款項是代課及打手費

現代教育補習名師劉冠華(Kris Lau)，涉給1000元前學生兼時任考評卷助理，以取DSE英文科卷的保密資料案續審，次被告黃子軒下午自辯，稱劉付款是清付早前代課及做打手的費用。

劉冠華(右)否認向一名前學生兼評卷助理提供1000元報酬以換DSE的保密資料。(林樂兒攝)

現年21歲的次被告黃梓軒供稱，他2016年於傳統名校畢業，公開試英文科成續不俗，同年入讀教育大學。

黃稱他於2016年9月開始收到劉的匯款。他認為，劉可能覺得他早前自發做打手的表現良好，遂獲劉僱用。黃又稱補習社會對成績好的學生發獎學金，這也可能是對方匯款的原因。對於控方指稱那是賄款，黃回應指這是劉付清他早前代課，及做打手的費用。

黃又認為評卷助理不應公開表示受聘，但告知家人則無不可。他表示完成評卷工作當日，在回家途中有向劉透露他任評卷員，但當時沒有洩密的意圖。他又覺得撰寫的帖文並無特別，又指他寫的只是一般老師提點學生的內容。

兩名被告：劉冠華（44歲）及黃子軒（21歲）。兩人共同被控一項串謀代理人接受利益罪，指劉於2017年4月17日至5月13日期間，付黃1000元，要求黃披露當年香港中學文憑試英國語文科聆聽及綜合能力考卷的機密資料。。

聆訊明續。

案件編號：WKCC3328/2019