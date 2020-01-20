精神病復元人士經濟、照顧兩難全　冀政府調低福利門檻

本港精神病復元人士出現老年化趨勢，根據政府統計處報告書，精神病復元人士的年齡中位數為59歲，約半數60歲或以上。香港社區組織協會社區組織幹事、精神健康諮詢委員會委會阮淑茵稱，復元人士的身體機能比常人提早10至20年衰退，需更早接受照顧。 抑鬱症及思覺失調復元人士Dodo表示，綜援家庭不能領取殘疾人士照顧者津貼，生活捉襟見肘。另一名復元人士阿玲則面對兩難困境，雖渴望得到貼身照料，但倘與女兒同住，便無法繼續領取一人綜援。她們冀望政府能網開一面，調低各項福利的門檻，便能同時紓緩財政及照顧問題。

Dodo與兒子同住公屋，財政狀況緊絀，領取綜援及傷殘津貼，合共每月8,000元。（李恩慈攝）

曾抑鬱症媽​媽：食藥物後連仔都湊唔到

55歲的Dodo是抑鬱症及思覺失調復元人士。八年前，Dodo常因患有專注力不足和過度活躍症的兒子，功課表現欠佳而大發雷霆。Dodo帶兒子求診時，一怒之下「連個醫生都鬧埋」，被發現精神狀態異常，於是一併被轉介到精神科就醫。她憶述，病發時會「成日都好想鬧人」，亦會因為不願見人而足不出戶。

她每日需要服用五種藥物，包括抗抑鬱藥、鎮靜劑、助眠藥等等。她表示藥物的副作用明顯，「食完記性唔好，而且會係咁瞓覺，咩都做唔到，連仔都湊唔到。」

綜援不足 又不能申領照顧者津貼

多年來，Dodo與兒子同住公屋，財政狀況緊絀，領取綜援及傷殘津貼，合共每月8,000元。她在2018年曾嘗試參加「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃」，冀每月多領取2,400的照顧者津貼，但綜援戶並不符合資格。她批評照顧者津貼的門檻太高，對於無法領取坦言「好失望，我得好少錢，個仔讀書都要錢。」

同年，她的病情惡化，情緒時常不穩，便嘗試到綜合家庭服務中心「搵社工傾下偈」。然而，翌日她便收到中心來電，卻被告知「唔好意思，無社工跟到你。」由滿懷希望頓時變成無比失望，Dodo揚言絕對不會再相信任何社工。她多次萌生自殺衝動，在紅燈亮起時故意走出馬路；但每次想起十多歲的兒子無人照顧，便放棄念頭。Dodo堅持定時服藥及見心理學家，病情自去年起好轉，現在閒時更會與兒子聊天。

66歲的阿玲身型瘦小，外貌比同齡女士憔悴得多。（李恩慈攝）

年老復元人士憂日後無人照顧

66歲的阿玲在20年前家道中落，一夜之間變成負資產，獨自帶着三個女兒生活，流離失所，漸變得瘦骨嶙峋，後被確診患上抑鬱症。身型依然瘦小的阿玲，外貌比同齡女士憔悴得多，她自言身體狀況不佳，「對腳經常酸軟、血氣唔好、氣促，又成日頭痛」，坦言擔心日後生活愈來愈不便。

阿玲現時獨居於公屋，依靠5,000元的綜援及傷殘津貼過活。她的其中兩個女兒已有家室，孻女則表示願意搬回與母親同住。二人曾到社會福利署求助，卻換回「同個女住就唔攞得綜援」的答覆，更有社署職員告訴女兒「搬去阿媽居所隔離棟私人樓，咪照顧到囉。」眼見身體機能每況愈下，阿玲對生活感到徬徨，擔心日後無人照顧起居。她希望政府能放寬一人綜援條件，與女兒同住亦能繼續領取綜援金。

阮淑茵指出，精神病復元人士一般無法負擔價格高昂的老人院舍，但平價的選擇確實質素參差，且缺乏精神病復康元素。（李恩慈攝）

老人院舍缺乏精神病復康元素

被問及是否考慮入住老人院舍，阿玲表示她的母親生前曾經投訴，老人院舍的衞生和伙食質素惡劣，令她避而遠之。阮淑茵指出，精神病復元人士一般無法負擔價格高昂的老人院舍，但平價的選擇確實質素參差，且缺乏精神病復康元素。香港社區組織協會曾多次向政府反映此問題，政府表示將會有「專業團隊」到私人院舍服務，但她質疑團隊的人手有限，不足以讓復元人士得到精神病相關的服務。