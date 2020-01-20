紐約港人「恭喜制裁」遊行　烏坎前村委：看到香港就如看到烏坎

香港昨日（19日）有團體發起「天下制裁」遊行，最後演變成警民衝突，警方再次使用催淚彈驅散示威群眾。同日，在世界各地共25個城市亦有發起聲援港人遊行，其中遠在美國紐約，逾250人參與當地「恭喜制裁」遊行，要求美國政府落實對中國制裁。 《香港01》記者美國紐約報道

今次紐約「恭喜制裁」遊行由一直聲援香港示威的「NY4HK」組織發起，約於中午時份由曼哈頓Astor Place出發，遊行至近時代廣場，有逾250人出席，當中大部份為居紐約港人，另有多名美國本地人，以及內地支持民主運動人士包括烏坎前村委莊烈宏。

活動中不少遊行人士戴上黑口罩及穿黑衣、有人以黃色頭盔連同「豬嘴」裝扮出現，一路有人揮舞黑色洋紫荊旗。遊行人士由交通警開路，向途人派發傳單，期間不少途經的車輛「響安」，以及有途人拍掌向遊行人士表示支持。「即使美國政治左右兩派如此撕裂，但仍能在香港問題上有共識，這顯示海外戰線的重要性」遊行發起人之一Ken說，「我們更希望告訴美國人我們能在中國問題上並肩作戰，但只是通過香港人權及民主法案並不足夠，必須要對中國實施制裁才有作用。」

港遊客隨身帶備旗幟出席

自稱為「愛國者一號」、當年因發起「烏坎事件」而最終流亡美國紐約的前烏坎村委莊烈宏，一直緊貼有關香港反對條訂《逃犯條例》示威的新聞，今日以公民記者的身份出席遊行，自備攝影機拍攝，於其YouTube頻道上進行直播，並加以旁述。他說：「看到今日的香港，就如同看到烏坎。」他慨嘆「香港人無所畏懼的精神確實感動了很多人」， 但自己身處海外多年，目前可以做到的抗爭有限，唯有做個公民記者，通過香港的情況讓更多人知道中國政府對人民的打壓。

遊行人士當中有一名隨身帶着「光復香港、時代革命」旗幟的香港遊客Kelvin，他表示自己在港也出席過多場示威活動，算是前線示威者。今回到紐約純粹是旅遊觀光，剛好見到當地也有聲援香港遊行，因此順道出席，「第一次到外國遊行，見到反差也頗大，例如紐約警察會護送遊行隊伍開路，與香港警察是天淵之別。」

另一名遊行人士美國本地學生Corby Johnson表示，曾居於吉爾吉斯坦多年，當地有不少維族人，因此本身對新疆維吾爾議題十分關注。她認為香港的抗爭活動與維族維權運動有其相似之處，而「香港示威者的訴求，實際上與美國人的價值觀十分相近，作為美國人，我會反思，香港問題如何影響我們美國？」