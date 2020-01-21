【劉頴匡被控】涉要相識督察出示委任證被控　劉庭外稱拘捕無理　

「民間集會團隊」發言人劉頴匡，在周日於中環遮打花園的集會後被捕，並被控以煽惑他人非法集結等罪名，今午(21日)與另3名同日被捕男子，被押送到東區法院提堂。控方指，當日一名高級督察想就終止集會一事與劉商討，劉過往曾與該督察接觸，但劉仍不斷要對方出示委任證，後來群眾開始襲擊在場警員，令4警受傷，兩人更頭骨骨裂。裁判官把劉的案件押後至4月14日再提訊。劉准保釋候訊，他離開法庭時，認為警方拘捕無理，又指因事件中有警員受傷，警方未能拘捕到施襲者，便拘捕他「祭旗」。

劉頴匡被控煽惑他人非法集結，及拒絕服從警務人員命令罪。(盧翊銘攝)

劉頴匡（26歲）被控煽惑他人非法集結，及拒絕服從警務人員命令罪，控罪指他於今年1月19日，在中環遮打花園內煽惑他人非法集結，又在同日同地拒絕服從，或故意忽略高級督察34135根據《公安條例》第17（3）條所發出的命令。

兩警至今仍留醫

控方庭上透露，其中一名涉案警員為社區關係課高級督察，劉去年早與該警員認識，但事發時卻要該督察出示委任證，煽動他人進行非法集結，以致最終共4名警員被襲受傷，其中2人仍在留醫。

控方申請押後案件，以待警方作進一步調查，包括查看相關閉路電視片段，從公開渠道搜尋涉案影片，以及要向在事件中受傷的4名警員錄取口供。

現場有人襲擊及向警擲硬物

據了解，集會當天起初屬和平，後來有人毀壞終審法院的閉路電視，集會現場附近情況惡化，警方欲叫停集會。一名社區關係課高級督察與劉穎匡斡旋期間，劉仍不斷要求對方出示委任證，以致在旁的群眾開始進行襲擊、擲硬物等，終致4警員受傷，其中2人頭骨骨裂，2人腳骨骨裂。

案件終押後至4月14日再訊，劉頴匡獲准以1萬元保釋，其父亦要以1萬元為他作人事擔保，期間不得離港，每周要到警署報到2次，亦須禁足遮打花園一帶。

劉頴匡在庭外稱，因當日有警員受傷，未能拘捕施襲者而找他「祭旗」。(盧翊銘攝)

劉認為因有警員受傷而找他祭旗

劉穎匡獲保釋後向傳媒表示，這次被捕事件比前兩次更無理，直指警方因有警員當天在現場受傷，但未能拘捕施襲者而找他「祭旗」，形容警方拘捕他屬報復性質，亦是對不反對通知書申請人的打壓。

另外，對於政府決定不就新界東及港島地方選區補選，劉穎匡認為這令選民失去選出民意代表的權利，但堅持提出選舉呈請為正確做法。

另有3人被控藏攻擊性武器及襲警

另外，有3名於同日在集會中被控的男子，今午亦與劉一起被押送到東區法院提堂，其中有兩名16歲學生被控藏有攻擊性武器，另一名60歲司機則被控襲警。

其中16歲姓劉被告，報稱學生，被控於本年1月19日在中環天星碼頭停車場外，管有攻擊性武器，即一個黑色背囊、一個鎚仔、兩對手套、一個面罩及一副護目鏡，意圖將其作非法用途。

另一名同為16歲姓梁的被告，報稱學生，則被控於同日在金鐘地鐵站出口管有攻擊性武器，即一把黃色𠝹刀、一個面罩、一副護目鏡、一對手套及一把雨傘，意圖將其作非法用途使用。

報稱任司機的被告施振英（60歲），則被控一項襲警罪，指他於同日在遮打道與會所街交界襲擊警員A。施提堂時振英透過律師投訴，指被捕時遭警員施以不合理及過分暴力。

這三人的案件押後至4月1日以便警方作進一步調查，他們均獲准以1500元及2000元保釋，但期間不得離港，並要每周到警署報到一次。

案件編號：ESCC180-183/2020