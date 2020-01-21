【武漢肺炎】孕婦確診未必需墮胎　胎兒足24周可先取出再用藥治療

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，有報道指北京出現孕婦確診個案，醫院建議病人墮胎。 有本港醫生指，治療方法因應各病人病情而定，只有在若媽媽病情嚴重、不放棄胎兒會危害性命的情況下，才有可能需墮胎。 若病情輕微未必需用到會影響胎兒的藥物，病情嚴重者，若胎兒足24周可先以手術取出，留在深切治療部照顧，再為病人用藥治療。至於病情嚴重、但胎兒未足24周的病人，醫生則需衡量各治療方法，盡量保住胎兒，但最重要是保住媽媽的性命。

▼點撃下圖 即睇武漢肺炎疫情▼

+ 8 + 7 + 6

治療SARS藥物可影響胎兒

據《明報》報道，北京確診的病例當中，有一名病人是孕婦，醫院建議病人墮胎，並接受隔離及藥物治療。

香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅指，治療方法需視乎病人的病情，若只有輕微肺炎徵狀，一般病人留醫一星期便可出院，未必需用到或影響胎兒的「Class B」藥物，即在藥物的動物模型實驗有效，但未有足夠孕婦數據的藥物。他補充指，對SARS有效的蛋白酶抑制劑屬Class B。

他續指，病情嚴重者，例如肺部出現衰竭，或者需接駁人工心肺機維持生命，若病人的胎兒足24周可先以手術取出，將早產嬰留在深切治療部照顧，病人之後可用藥治療。

香港大學醫學院助理院長、內科學系傳染病科主任孔繁毅。（資料圖片／吳鍾坤攝）

針對病情嚴重、但胎兒未足24周的病人，孔繁毅指需平衡所有的治療方法才可作決定，醫生會盡量保住胎兒，但保護媽媽的性命是至為重要。