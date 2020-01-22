政府籌備熱能探測攝錄機偵測老鼠出沒範圍　放置殺鼠劑、捕鼠器

政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今日（22日）舉行會議，制訂今年的工作計劃及目標。為監察老鼠活動，食環署正籌備以熱能探測攝錄機，配以人工智能分析，評估滅鼠工作成效，亦可偵測老鼠活動的進入點、路徑和經常出沒範圍，更有效放置殺鼠劑及捕鼠器，更針對性滅鼠。

政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今日舉行會議。（政府新聞處圖片）

食環署本月在九龍城區進行基線研究測試，在選定區域安裝熱能探測攝錄機以量度老鼠的活動情況及數量。在進一步測試後，食環署會將基線研究擴展至全港各區，建立具備量化功能的新監察鼠患機制，以代替現時以鼠餌被老鼠咬嚙的百分比計算而只能顯示問題廣泛性的鼠患參考指數，從而評估滅鼠工作的成效和量化鼠患情況。

至於在公眾街市進行密集式滅鼠行動，食環署經參考較早前在荔灣街市、鴨脷洲街市及錦田街市的經驗，並考慮國際鼠患專家的意見後，已調整行動模式，今年二月將在額外三個公眾街市進行新一輪的滅鼠行動。食環署會在六月檢視行動成效，並把有效模式推展至其他街市。

在滅蚊工作方面，本地登革熱個案由2018年錄得的29宗下跌至去年一宗，以及白紋伊蚊誘蚊產卵器指數全年控制在較低水平。具體而言，指數超過40%的地區由2018年的三個下降至去年一個，而兩個月或以上指數超過20%警戒水平的地區則由2018年的六個下降至去年的四個。此外，食環署在去年六月至十一月試用經改良設計的誘蚊產卵器後，已敲定其設計，並會在今年三月在全港放置約5,000個新設計誘蚊產卵器取代現時的誘蚊產卵器。